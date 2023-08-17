При цьому симптомі страждають кінцівки людини.

Вчені виявили, що у деяких людей можуть спостерігатися дуже тривалі та стійкі симптоми COVID-19.

Це явище фахівці назвали синдромом тривалого коронавірусу, або пост-COVID-19, пише Independent. Примітно, що до цих пір найбільш відомими і часто виявленими симптомами були сильна втома, втрата нюху, біль у м'язах та задишка. Також вчені встановили, що перехворілі коронавірусом відчувають проблеми з пам'яттю, біль у грудях, безсоння, прискорене серцебиття, запаморочення, біль у суглобах, шум у вухах, депресію і тривогу.

Тепер нове дослідження виявило невідомий раніше симптом тривалого COVID-19. Вчені виявили його після того, як до них потрапив 33-річний чоловік.

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У пацієнта протягом шести місяців спостерігалося те, що автори дослідження описують як "швидке пурпурне знебарвлення" на ногах. Коли пацієнт стояв, він відчував, що його ноги ставали все важчими, вони починали "поколювати, свербіти і ставали темними" на колір. Він додав, що іноді на його ногах з'являлися навіть висипання, але всі ці дивні симптоми зникали, коли чоловік лягав.

Розлад, відомий як акроціаноз, або стійке і сильне синє або ціанотичне знебарвлення. Зазвичай до цього розладу схильні кінцівки людини.

"Це вражаючий випадок акроцианозу у пацієнта, який не страждав ним до того, як заразився коронавірусом", - прокоментував співавтор дослідження доктор Манодж Сіван з Університету Лідса.

"Люди, які відчувають подібне, можуть не знати, що це може бути симптомом тривалого COVID-19 і турбуватися з приводу того, що вони бачать. Точно так само лікарі можуть не знати про зв'язок між акроцианозом і тривалим перебігом коронавірусу", - пояснив він.

Фахівець зазначив, що потрібно забезпечити більшу обізнаність про дисавтономію (порушення роботи нервової системи) при тривалому COVID-19, щоб у лікарів були інструменти, необхідні для лікування таких пацієнтів.

Коронавірус: новини

Коронавірус наздогнав людство на початку 2020 року і закрив майже всі країни на карантин. Пом'якшення і подальше скасування всіх антикоронавірусних заходів послідували зовсім недавно. А 5 травня цього року ВООЗ офіційно заявила, що коронавірус більше не є пандемією для людства. Цей етап світ подолав, незважаючи на те, що випадки зараження все ще фіксуються.

При цьому, на початку літа фахівці заявили, що в Китаї - батьківщині коронавірусу - масштабні хвилі зараження цією хворобою будуть відбуватися кожні шість місяців. Постійні цикли зараження можуть спровокувати появу нових варіантів, більш небезпечних для людства.

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