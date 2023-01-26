Ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні вважається стабільною, зазначив міністр охорони здоров’я.

З перших днів 2023 року в Україні фіксують несуттєве зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

Через те, що знайшли новий штам - коронавірус "Кракен", не очікуються якісь критичні наслідки, про це під час інформаційного телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ситуацію вважаємо стабільною, тому що в середньому на ліжках в лікарнях, в закладах охорони здоров’я перебуває 3,5-4 тисячі пацієнтів. Прихід нових або госпіталізація нових не превалює над тією кількістю, яка виписується із закладів охорони здоров’я. Тому тенденції до зростання кількості госпіталізованих, зокрема, тенденції до зростання кількості пацієнтів, які перебувають у реанімаційних закладах через коронавірусну хворобу або підключені до апаратів кисневої терапії, ми сьогодні не відмічаємо", - сказав він.

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Що стосується нового штаму вірусу із назвою "Кракен", то, за словами Ляшка, його поява в України поки не несе за собою якихось критичних наслідків.

"Фіксуючи, що новий штам призводить до інтенсивнішого інфікування, ми не бачимо сьогодні поки що складніших наслідків перебігу хвороби, особливо у вакцинованих людей", - сказав він.

Новий коронавірус - що варто знати

Як повідомляв УНІАН, в Україні днями зафіксували перший випадок зараження новою сублінією варіанта SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5, або штамом під назвою "Кракен". Випадок був зафіксований в Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

Цей варіант коронавірусу, за даними ВООЗ, вже виявили у 29 державах світу. "Кракен" почав домінувати у США лише за кілька тижнів, тому вважається, що через нього можлива нова хвиля пандемії.

Варто зазначити, що цей штам коронавірусу вже знайшли в Росії на території Пензенської області. Про виявлення цього штаму повідомлялося 12 січня.

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