Уряд нарешті ухвалив це довгоочікуване рішення.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про завершення з 1 липня карантину та режиму надзвичайної ситуації, які було запроваджено у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. "COVID-19 став для українців важким випробуванням. Усі наші рішення протягом цього часу були спрямовані на те, аби зберегти життя людей. За період пандемії ми відпрацювали механізм реагування, що став у нагоді під час повномасштабної війни. Тепер відповідаємо на нові виклики, озброєні новими методами та підходами", - сказав він.

Також прем’єр подякував медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, щоб мінімізувати її наслідки.

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Боротьба з коронавірусом

Карантин для протидії поширенню COVID-19 в Україні запровадили з 12 березня 2020 року, після чого уряд неодноразово продовжував його дію. Востаннє Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 у травні, подовживши його дію до 31 серпня 2022 року.

5 травня 2023 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що COVID-19 більше не вважається глобальною надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров’я.

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