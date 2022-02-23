Наголошується, що людям із цими захворюваннями найімовірніше знадобиться додаткова доза, оскільки ці хвороби та їхнє лікування дуже сильно впливають на імунітет.

Супутні хвороби не є протипоказанням до вакцинації – це найбільший міф, який впливає на ухвалення рішення щодо щеплення.

На цьому вкотре наголосив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє прес-служба МОЗ.

"Наголошую, хронічні хвороби є прямим показанням до вакцинації від COVID-19. Людям із бронхіальною астмою, туберкульозом, серцево-судинними, ендокринними, неврологічними захворюваннями, діабетом, хворобами нирок, тим, хто перебуває на діалізі, вакцинація необхідна, оскільки вони ризикують важко захворіти на COVID-19 та отримати ускладнення. Так само щеплення потрібне людям з онкологічними, аутоімунними захворюваннями, з ВІЛ-інфекцією, після трансплантації органів, адже вони також у групі ризику", – підкреслив він.

Кузін також зазначив, що людям із цими захворюваннями найімовірніше знадобиться додаткова доза, оскільки ці хвороби та їхнє лікування дуже сильно впливають на імунітет, а значить – і на ефективність вакцини.

Крім того, додав він, для спрощення доступу до вакцинації лікарям було дозволено відкривати флакон із багатодозовою вакциною з приходом першого пацієнта, не чекаючи мінімально необхідної кількості для використання цього флакону. Якщо ж упродовж 6 годин вакцину з цього флакону не встигли використати, її утилізують.

Таке ж правило діє і для роботи мобільних бригад з вакцинації. Вони можуть використовувати для щеплення будь-яку наявну антиковідну вакцину, незалежно від кількості охочих щепитися.

"Для українців ця норма означає два суттєвих моменти: жодних очікувань, допоки збереться потрібна кількість людей для щеплення, та можливість обрати будь-яку вакцину, незалежно від того на скількох людей розрахований флакон", – пояснив головний санлікар.

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