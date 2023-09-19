Новий різновид коронавірусу є мутованою версію вже давно відомого штаму "Омікрон".

Сильно мутований новий варіант Covid, що отримав назву "Пірола", стрімко поширюється світом та викликає занепокоєння урядів.

Як пише Independent, "Пірола" є найновішою версією штаму "Омікрон", яка з’явилася цього літа. Вона має 34 нові мутації, які можуть значно послабити ефективність протиковідних вакцин.

"Піролу" наразі виявили у 15 країнах світу:

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Данії,

Франції,

США,

Швеції,

Таїланді,

Ізраїлі,

Іспанії,

Канаді,

Португалії,

Австралії,

Німеччині,

Південній Кореї,

Японії.

Які симптоми має штам "Пірола"?

Оскільки "Пірола" – це різновид "Омікрону", то й симптоми у них фактично ті ж самі. Згідно з дослідженням науково-медичного центру ZOE Health Study, цей різновид коронавірусу має п’ять найпоширеніших симптомів "Омікрону":

нежить,

головний біль,

втома (легка або сильна),

чхання,

біль у горлі.

Однак, згідно з дослідженням New Scientist, зазвичай до них додаються ще три симптоми: діарея, подразнення очей і висипання.

"Пірола" має значну кількість мутацій у вірусному геномі порівняно з іншими циркулюючими зараз варіантами Covid-19. Однак дані наразі занадто обмежені, щоб зробити чіткі висновки про здатність цього штаму вірусу до передачі, тяжкості перебігу хвороби або імунологічних властивостей", – заявив доктор Рену Біндра з Агентства охорони здоров’я Великобританії.

Загроза від коронавірусу – останні новини

Як писав УНІАН, COVID-19 перейшов до категорії сезонних захворювань на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями. Як розповів заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, ковід не зникає, і за перший тиждень вересня в Україні було зареєстровано 1,2 тис. випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. При цьому у 200 випадках, переважно у людей, старших за 50 років, ковід був у доволі важкій формі, що потребувала госпіталізації. Семеро людей померли.

Примітно, що український уряд остаточно скасував усі карантинні обмеження лише 1 липня цього року. Це стало важливим моментом переважно для державних структур, для яких режим карантину означав роботу за певними протоколами. А от для пересічних громадян карантин закінчився 24 лютого 2022 року.

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