Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Львівській та Івано-Франківській областях.

Протягом минулої доби, 22 січня 2022 року коронавірус в Україні виявлено в 15444 людей. У тому числі захворіли 2298 дітей і 264 медпрацівників.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Також за останню добу було госпіталізовано 2774 людини з COVID-19, 86 осіб померло, 2030 людей одужали.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксовано у Львівській (2170), Івано-Франківській (1704), Сумській (1469) і Харківській областях (1193).

За весь час пандемії в Україні захворіли 3857455 осіб; одужали 3582908 людей; померли - 99215; було проведено 17497199 ПЛР-тестувань.

Тест на коронавірус в Україні

За минулу добу було проведено 78852 тестувань, зокрема: методом ПЛР - 42049, методом ІФА – 3561, досліджень експрес-тестами на антиген – 33242.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 38861 людину вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 14639 людей, другу дозу – 13656 людини, додаткову дозу отримали 332 людини, бустерну дозу – 10234 людини.

Загалом від початку вакцинальної кампанії 24 лютого 2021 року в Україні щеплено 15155838 людей. Із них одну дозу отримали 15155836 людей, дві дози отримали 14457249 людини, додатковою дозою щеплено 13021 людину, бустерною дозою вакциновано 203445 людей. Загалом проведено 29829551 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу, 21 січня, коронавірус в Україні зафіксовано у 22473 осіб. Зокрема, захворіли 2838 дітей та 535 медпрацівників. Разом з тим померли - 136, госпіталізували 2608 осіб, а одужали - 4610 українців.

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