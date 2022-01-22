Найбільше складна ситуація у Львівській та Івано-Франківській областях.

За минулу добу, 21 січня, коронавірус в Україні зафіксовано у 22 473 осіб. Зокрема, захворіли 2 838 дітей та 535 медпрацівників. Разом з тим померли - 136, госпіталізували 2 608 осіб, а одужали - 4 610 українців.

Про це йдеться в оновлених даних на сайті МОЗ.

В Україні фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Напередодні вперше за останні два місяці хворобу діагностували у більш ніж 20 тисяч людей — 20 156.

Найбільше нових випадків у Львівській (3293) та Івано-Франківській (2284) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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За весь час пандемії в Україні захворіли - 3 842 011 осіб; одужали - 3 580 878; летальних випадків - 99 129.

Тест на коронавірус в Україні

За добу здійснили 114 648 тестувань, зокрема: методом ПЛР – 65 319, методом ІФА – 6 958. досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 371.

Коронавірус у Києві: дані на 22 січня 2022

У Києві минулої доби виявили 1 тис. 744 хворих на COVID-19, померли 13 осіб. Про це повідомляється на сайті мера столиці Віталія Кличка.

"1 тис. 744 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 13 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8 тис. 426 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 352 тис. 201", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби 970 жінок віком від 18 до 90 років та 571 чоловік віком від 18 до 86 років. А також 92 дівчинки від 2 місяців до 17 років і 111 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед тих, хто померли: 9 жінок від 69 до 90 років, 4 чоловіки від 53 до 81 року.

До лікарень госпіталізували 46 хворих та 142 особи з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали минулої доби 476 людей. Загалом коронавірус подолали 330 тис. 506 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 371, у Деснянському — 265 та в Дніпровському районі — 190 випадків", – зазначив Кличко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За добу в Україні 91 310 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 31 848 людей, другу дозу – 32 863 людини, додаткову дозу отримали 748 людей, бустерну дозу – 25 851 людина.

Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 141 199 людей, з них отримали першу дозу – 15 141 197 людей, отримали дві дози – 14 443 593 людини, отримали додаткову дозу – 12 689 людей, бустерну дозу – 193 211 людей. Загалом проведено 29 790 690 щеплень.

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