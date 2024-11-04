Люди все більше переходять на віддалену роботу й менше користуються транспортом.

Згідно з новим дослідженням, вплив пандемії коронавірусу на світ утримуватиметься навіть через роки, адже хвороба змінила звички людей. Зокрема, тепер вони проводять вдома значно більше часу, що може змінити структуру міст та районів.

Як пише Cosmos, у дослідженні, опублікованому в Journal of the American Planning Association, вказується, що вже у 2023 року люди проводили поза домом приблизно на 51 хвилину менше, ніж до 2020 року. При цьому час щоденних поїздок скоротився на 12 хвилин.

Науковці проаналізували дані понад 34 000 учасників Американського опитування про використання часу за 2019, 2021, 2022 і 2023 роки. Виявилось, що пандемія призвела до різкого скорочення позадомашніх занять і поїздок.

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Респонденти стали витрачати менше часу на 10 із 12 видів діяльності поза домом, включно з культурними заходами, покупками і поїздками на роботу. Водночас на 13 із 16 видів діяльності вдома почали приділяти більше часу.

На думку дослідників, це може призвести до перебудови міського планування. Зокрема, буде відхід від орієнтованих на бізнес міських центрів на користь просторів, призначених для задоволення житлових потреб і відпочинку.

Разом зі зменшенням кількості людей, які щодня їздять на роботу, міста можуть зосередитися на тому, щоб стати центрами споживання, розваг і відпочинку, а не виробництва. Містобудівники можуть переглянути плани землекористування, щоб зменшити кількість офісів і пов'язаних із ними комерційних об'єктів. Натомість перевагу віддадуть багатоквартирному житлу та місцям відпочинку.

Через такі глобальні зміни традиційні інвестиції в міські магістралі та розширення приміських залізниць можуть зміститись на підвищення безпеки пішоходів і велосипедистів, підтримку транспорту для малозабезпечених груп населення, щоб ефективніше задовольняти мінливі потреби міських жителів.

У містах може збільшитися кількість невеликих щільних житлових комплексів, які полюбляє молодь з низьким рівнем доходу. Цей вид житла дозволяє мати доступ до всіх зручностей без необхідності їздити на роботу. Міста дедалі більше орієнтуватимуться на громадський спосіб життя.

Згідно з нещодавнім опитуванням Pew Research Center, майже 60% людей обирають віддалену роботу, якщо мають таку опцію на роботі.

Коронавірус - останні новини

Як повідомляв УНІАН, новий штам Covid XEC виявили у жителів 29 країн та 24 американських штатів. За даними ЗМІ, найбільше він поширився у Чехії.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу повідомив, що XEC швидко еволюціонує та вважається більш заразним.

Поки у світі поширюється новий варіант COVID, вчені провели детальний аналіз генетичного матеріалу, взятого на території оптового ринку морепродуктів Хуанань в Ухані. Тепер точно відомо, які види тварин перебували в тому районі, коли почалося поширення вірусу 2019 року.\

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