Від початку року в лікарнях зареєстрували понад 12 тисяч хворих на "корону".

У столиці минулого тижня знизився рівень захворюваності на коронавірус, однак лікарі фіксують більше випадків інфікування серед дітей.

Київський міський центр контролю та профілактики хвороб публікує у Facebook статистику за 30 вересня - 6 жовтня. Згідно з нею, всього у Києві було зафіксовано 196 нових випадків захворювання на COVID, 47 з них - у дітей. Також медики зареєстрували два летальних випадки, які виникли внаслідок ускладнень:

"Рівень захворюваності за останній тиждень зменшився у порівнянні з попереднім, але відмічається незначне збільшення захворілих серед дитячого населення. Також спостерігається тенденція до зменшення загальної кількості госпіталізованих осіб".

Від почату року в столиці зафіксували 12 336 хворих на COVID-19. 77 з них померли внаслідок ускладнень, викликаних хворобою.

Мутації коронавірусу

Нагадаємо, що новий штам Covid XEC вже виявили у жителів 29 країн та 24 американських штатів. За даними ЗМІ, найбільше він поширився у Чехії.

Аналітик даних Covid Майк Хані каже, що цей штам є підваріантом Omicron. Він має схожі з іншими варіантами коронавірусу симптоми: температура, біль у горлі та втома.

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу повідомив, що XEC швидко еволюціонує та вважається більш заразним.

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