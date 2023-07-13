В першому читанні підтримали законопроект 268 народних депутатів.

Верховна Рада України проголосувала в першому читанні за урядовий законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Він зазначає, що за проект Закону про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни ( реєстраційний номер 7457) проголосувало 268 народних депутатів.

Голосували за проект закону в першому читанні: фракція "Слуга народу" - 183 нардепи, "ЄС" - 10, "Батьківщина" - 1, "Голос" - 19, група "Платформа за життя" - 16, "Відновлення" - 11, "За майбутнє" - 8, "Довіра" - 12, позафракційні - 8.

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Законопроектом дозволено використовувати в медичних цілях препарати, які були виготовлені з медичного канабісу.

Передбачено надання дозволу на контрольований обіг канабісу, смоли канабісу, екстрактів і настойок канабісу, а також основної наркотичної речовини конопель – тетрагідракарбінолу для їхнього використання в медичних та промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про правове врегулювання питання вирощування, переробки, ввезення, вивезення, транспортування територією України, зберігання та реалізації рослин роду конопель (Cannabis).

Сказано, що це розширить доступ хворих до лікування онкологічних та інших тяжких захворювань, що зумовлюють сильний біль та страждання пацієнтів, а також лікування посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок бойових дій.

Легалізація медичного канабісу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 червня президент України Володимир Зеленський, виступаючи в парламенті України, висловився за необхідність легалізації медичного канабісу та розвиток в Україні галузі ментальної та фізичної реабілітації.

За його словами, це потрібно для того, щоб допомагати українцям долати "біль, стрес і травми війни".

За його словами, треба легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначав, що урядовий законопроект максимально нівелює ризики використання його не за призначенням.

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