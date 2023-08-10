У лікарні знайшли сторонній предмет у бронху дитини.

Лікарі Охматдиту розповіли, як змогли врятувати дівчинку, яка постійно кашляла та задихалась.

"6-річна Яна ще в березні почала скаржитися на важке дихання та сильний кашель. Тоді її батьки звернулися до лікарні, де їй поставили діагноз – обструктивний бронхіт. Проте попри старанне лікування, стан дитини не покращувався", - розповіли деталі лікарі.

При обстеженні в Охматдиті лікарі виявили стороннє тіло в дихальних шляхах Яни. Як виявилось - це була пластикова ложечка 4 см завдовжки. "Нетиповим було розміщення ложечки в лівому бронху. Адже майже завжди сторонні предмети потрапляють у правий бік. Також здивувало те, що дівчинці 6 років, - зазвичай подібні випадки трапляються з дітками віком до 3 років", – розповів Сергій Руденко, завідувач педіатричного відділення Охматдиту.

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"Після успішного видалення ложечки спеціалістами лікарні, стан Яни покращився та все обійшлося без серйозних ускладнень", - підкреслили в лікарні.

У медзакладі попередили, що проблема потрапляння сторонніх тіл в організми дітей є дуже поширеною. Часто різні предмети знаходять у гортані, трахеї чи бронхах. Зазвичай це супроводжується сильним кашлем, появою задишки, посинінням губ, інколи зупинкою дихання та втратою свідомості. А сторонніми тілами дихальних шляхів можуть бути найрізноманітніші предмети, навіть маленький шматочок горіха та лусочка насіння.

"Батьки, будьте пильними та бережіть своїх діток. У разі поганого самопочуття дитини, обов’язково та вчасно звертайтеся за медичною допомогою", закликали лікарі.

Лікування дітей в Охматдиті

У лікарні увесь час лікують дітей з найскладнішими хворобами. Так, 1 серпня у лікарні розповіли, що пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці привозять до Охматдиту постійно, але про цю проблему мало говорять, оскільки багато хто вважає її табуйованою.

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