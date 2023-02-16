Металевий уламок міни в діаметрі був більше сантиметра.

У Хмельницькому лікарі видалили осколок міни з серця військового. Захисник з Тернополя отримав мінно-вибухові поранення під час бойових дій на Дніпропетровщині.

Операцію на серці провели медики Хмельницького обласного серцево-судинного центру, йдеться у повідомленні на сторінці закладу. у соцмережі. "Захисник України, тернополянин 1985 року народження під час бойових дій на Дніпропетровщині отримав мінно-вибухові поранення. Серед іншого був виявлений металевий уламок діаметром більше 1 см, в ділянці серця", – розкрили деталі у медзакладі.

Військові медики та хірурги допомогли постраждалому, але підкреслили необхідність видалити сторонній предмет у спеціалізованому закладі. Так військового відвезли у відділення кардіохірургії Хмельницького обласного серцево-судинного центру.

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За результатами обстеження, ехокардіоскопії та комп’ютерної томографії, лікарі встановили локалізацію осколка – у товщі міокарда правого шлуночка.

Як працюють лікарі в умовах війни

З початку війни лікарям доводиться робити військовим надскладні операції. Так, наприклад, у Дніпрі медики рятують наших військових від ампутацій. Вони збирають героїв майже "по частинах". Іноді медикам доводиться проводити операції по 10 годин.

Окрім цього, лікарі рятують бійців від уражень забороненими боєприпасами. Рашисти використовують білий фосфор.Травми від таких боєприпасів зустрічаються рідко, проте присутні.

А 15 лютого стало відомо, що в Одесі лікарі провели успішну операцію по видаленню уламка гранати з грудної клітини військового.

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