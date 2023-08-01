Пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці привозять до Охматдиту постійно, але про цю проблему мало хто говорить і вважає її табуйованою.
Про це йдеться в повідомленні Охматдиту. Там наголосили, що необізнаність та замовчування проблеми призводить до тяжких наслідків.
Медики розповіли, що до них постійно привозять пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці і здебільшого це підлітки. "Так, хірурги та ендоскопісти діставали з пацієнтів пляшку з-під парфумів, освіжувач повітря, моркву, вібратор, дезодорант, анальну пробку, ковпачки та вейп. Процедура вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією", - розповіли лікарі.
Вони зазначили, що один з останніх таких випадків відбувся з 16-річним хлопцем, у животі якого лікарі виявили вібратор. Три години вібратор продовжував працювати всередині пацієнта, призводячи до дискомфорту, болю в животі та кровотечі.
"Подібні випадки є дуже небезпечними для здоров’я пацієнтів. Сторонні предмети можуть призвести до запалення кишківника, перфорації, сильної кровотечі та перитоніту", - розповіли про наслідки у Охматдиті.
У таких випадках слід:
- негайно звернутися за медичною допомогою у лікарню;
- не намагатися допомогти собі самостійно.
У Охматдиті наголосили, що чим швидше спеціалісти вилучать сторонній предмет, тим більше шансів уникнути тяжких наслідків.
У Охматдиті пояснили, що інколи причиною таких випадків може бути відсутність сексуального виховання або психологічні проблеми: недолік уваги, конфлікти в сім’ї, суворість виховання, тривожність. "Батькам важливо бути уважними до своїх дітей, більше спілкуватися, звертати увагу на емоційний стан, будувати довірливі стосунки та вчасно звертатися за психологічною допомогою до фахівців", - порадили у Охматдиті.
Також лікарі звернули увагу на те, що зустрічаються випадки, коли батьки намагаються лікувати закрепи немовлятам, роблячи свічки з буряка та мила. "Потім ці сторонні предмети дістають наші спеціалісти. Просимо уникати подібних методів нетрадиційного лікування, що загрожують здоров’ю дитини", - закликали спеціалісти.
Лікування дітей в Охматдиті
Фахівці лікарні ставлять на ноги навітьнайскладніших маленьких пацієнтів. Так, 13 липнялікарі розповіли про 8-річну Аліну, яка від народження мала слабке здоров’я і часто хворіла на бронхіти. Проте причину недуг лікарі довго не могли встановити. У Охматдиті визначили причину поганого самопочуття дівчинки і вилікували її.