Медики розповіли, що до них постійно привозять пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці і здебільшого це підлітки.

Пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці привозять до Охматдиту постійно, але про цю проблему мало хто говорить і вважає її табуйованою.

Про це йдеться в повідомленні Охматдиту. Там наголосили, що необізнаність та замовчування проблеми призводить до тяжких наслідків.

Медики розповіли, що до них постійно привозять пацієнтів зі сторонніми тілами в товстій кишці і здебільшого це підлітки. "Так, хірурги та ендоскопісти діставали з пацієнтів пляшку з-під парфумів, освіжувач повітря, моркву, вібратор, дезодорант, анальну пробку, ковпачки та вейп. Процедура вилучення зазвичай проходить під загальною анестезією", - розповіли лікарі.

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Вони зазначили, що один з останніх таких випадків відбувся з 16-річним хлопцем, у животі якого лікарі виявили вібратор. Три години вібратор продовжував працювати всередині пацієнта, призводячи до дискомфорту, болю в животі та кровотечі.

"Подібні випадки є дуже небезпечними для здоров’я пацієнтів. Сторонні предмети можуть призвести до запалення кишківника, перфорації, сильної кровотечі та перитоніту", - розповіли про наслідки у Охматдиті.

У таких випадках слід:

негайно звернутися за медичною допомогою у лікарню;

не намагатися допомогти собі самостійно.

У Охматдиті наголосили, що чим швидше спеціалісти вилучать сторонній предмет, тим більше шансів уникнути тяжких наслідків.

У Охматдиті пояснили, що інколи причиною таких випадків може бути відсутність сексуального виховання або психологічні проблеми: недолік уваги, конфлікти в сім’ї, суворість виховання, тривожність. "Батькам важливо бути уважними до своїх дітей, більше спілкуватися, звертати увагу на емоційний стан, будувати довірливі стосунки та вчасно звертатися за психологічною допомогою до фахівців", - порадили у Охматдиті.

Також лікарі звернули увагу на те, що зустрічаються випадки, коли батьки намагаються лікувати закрепи немовлятам, роблячи свічки з буряка та мила. "Потім ці сторонні предмети дістають наші спеціалісти. Просимо уникати подібних методів нетрадиційного лікування, що загрожують здоров’ю дитини", - закликали спеціалісти.

Лікування дітей в Охматдиті

Фахівці лікарні ставлять на ноги навітьнайскладніших маленьких пацієнтів. Так, 13 липнялікарі розповіли про 8-річну Аліну, яка від народження мала слабке здоров’я і часто хворіла на бронхіти. Проте причину недуг лікарі довго не могли встановити. У Охматдиті визначили причину поганого самопочуття дівчинки і вилікували її.

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