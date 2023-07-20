Донором для дитини став 4-річний братик.

В Україні 2-місячній дитині з важким комбінованим імунодефіцитом провели трансплантацію кісткового мозку (ТКМ).

Як йдеться у повідомленні Охматдиту, на 48 годину життя у дитини взяли зразки крові для дослідження і ще до появи перших симптомів виявили важку недугу.

"Максиму поставили діагноз — важкий комбінований імунодефіцит. Без трансплантації кісткового мозку лише 5% таких пацієнтів доживають до 300 дня життя, 95% - гинуть здебільшого від інфекцій. Тому лікування критично важливо починати якомога раніше", - пояснили деталі у лікарні.

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В Охматдиті повідомили, що донором кісткового мозку для Максима став його 4-річний брат Євген. "Хлопчик підійшов брату та врятував його життя. Максиму не було ще й 2 місяців, коли йому провели трансплантацію. Це найменший пацієнт в Україні, якому провели ТКМ", - зазначили лікарі.

Як пояснив завідувач відділення трансплантації кісткового мозку Олександр Лисиця, ТКМ дозволила скорегувати імунну систему хлопчика і тепер він має шанс на повноцінне та довге життя, оскільки його імунна система більше не боїться інфекцій.

В Охматдиті додали, що маленького Максима вже виписали з лікарні.

Лікування дітей у Охматдиті

Фахівці Охматдиту лікують дуже складні випадки. Через їхні руки проходять сотні дітей з важкими захворюваннями. Так, 13 липня у Охматдиті розповіли про лікування 8-річної Аліни, яка від народження мала слабке здоров’я і часто хворіла на бронхіти. Проте причину недуг лікарі довго не могли встановити.

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