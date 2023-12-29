Її накрило уламками у власному домі.

У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" розповіли про порятунок дівчинки, яка у жовтні постраждала під час російського обстрілу Херсонської області.

Настя готувала вдома обід, коли в сусідній будинок влучив російський снаряд. Батьки, які повернулися з двору, побачили її знерухомлене тіло на підлозі серед пилу, скла та уламків. "Коли ми зайшли до будинку, зрозуміли, що його майже немає. Ударною хвилею вибило вікна, розтрощило стіни, зруйнувало стелю. У шафах, холодильнику та інших меблях залишилися дірки. Настя лежала на підлозі і взагалі не могла рухатися. А в 30 сантиметрах від неї були шматки заліза - уламки ракети", - розповіла матір дівчинки.

Дівчинку госпіталізували до херсонській лікарні, де медикам вдалося частково стабілізувати її стан. Настя отримала важку мінно-вибухову травму: важке відкрите проникаюче багатоуламкове черепно- мозкове поранення, багатоуламкове пошкодження плечової кістки та плечового сплетіння, ураження лівої яремної вени, пошкодження очного яблука, травматичний шок тощо.

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В Охматдит її привезли у комі ІІ ступеня з порушенням вітальних функцій та клінічними ознаками набряку мозку. Її проперували, провевши декомпресивну трепанацію з видалення детриту мозку й уламків. Згодом лікарі виконали комбіновану пластику кісток склепіння черепа, пластику твердої мозкової оболонки.

Дівчинка пережила операцію на руці та лікування через поранення яремної вени з формуванням великого тромба. Також зараз лікарі намагаються відновити функції її зору.

"Настя займається з фізичними терапевтами. Однак на неї попереду ще чекає довгий шлях реабілітації, спостереження та відновлення. Попри пережите, Настя знайшла в собі сили подолати такі важкі випробування та навіть знову почала посміхатися", - додали у лікарні.

Обстріли Херсона та області: останні новини

Нагадаємо, що російські загарбники постійно тероризують Херсонщину, обстрілюючи її з різного озброєння.

Ввечері 26 грудня окупаційні війська вдарили по залізничному вокзалу в Херсоні, коли там перебували близько 140 людей. Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, ще двоє - у лікарні з осколковими пораненнями.

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