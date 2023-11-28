Коли хлопчику було 6 місяців і він навчився сидіти, у нього на спині за два тижні виріс горб.

Протягом усього життя 9-річний Владислав з Бучі проходив обстеження в Охматдиті. Хлопчик має вроджений сколіоз 3 ступеня, тому з самого малечку постійно проходить консервативне лікування, а нещодавно переніс надскладну операцію.

"З моменту народження в дитини при рухах можна було почути хрускіт у лопатках, Владик синів та не міг лежати на одному боці. Проте численні обстеження не показували жодних порушень. Але коли хлопчику було 6 місяців, у нього на спині за два тижні виріс горб. Після цього сім‘я звернулася до НДСЛ "Охматдит", де йому поставили діагноз – сколіоз. Відтоді Владислав знаходиться на контролі у відділенні ортопедії та травматології", - поділились у лікарні.

Фахівці розповіли, що завдяки старанням лікарів, батьків та дитини захворювання не прогресувало, але внаслідок стрибка росту у Владислава деформація збільшилася. "Тому єдиним варіантом для вирівнення хребта та покращення якості життя була операція", - зауважили в Охматдиті.

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"У Владика два напівхребці, яких не повинно бути, знаходились між другим і третім та четвертим і п‘ятим хребцями. Вони призвели до деформації в грудному відділі, через що шия почала інтенсивно зміщуватися вправо. Ми вирішили проводити операцію, адже надалі виправити ситуацію корсетом було неможливо. Провели резекцію напівхребців та встановили комбіновану шийну ростучу конструкцію. Тепер шия застабілізована повністю, вона не росте з викривленням", - розповів про операцію лікар ортопед-травматолог Охматдиту Микола Доляницький.

Операція тривала понад 12 годин та пройшла успішно. Такі оперативні втручання є надскладними, адже шийний відділ дуже чутливий та містить численні важливі анатомічні структури. Тому робота в цій ділянці вимагає надзвичайної точності та обережності.

Лікування в Охматдиті

Лікарі ставлять на ноги дітей з найважчими хворобами. Зокрема, лікарі Охматдиту розповіли, як змогли врятувати дівчинку, яка постійно кашляла та задихалась.

А влітку водій маршрутки привіз жінку, якій раптово в дорозі стало зле, у лікарню Охматдит. Там їй надали всю необхідну допомогу.

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