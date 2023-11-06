"Люди в Україні радше проведуть хресну ходу або жертвоприношення, ніж підуть на вакцинацію проти гепатиту А", - інфекціоніст Федір Лапій

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю УНІАН розповів про спалах в Україні гепатиту А, як розпізнати хворобу та захиститися від неї.

В Україні зафіксовано спалах рідкісного захворювання. Вірусний гепатит А спочатку був зафіксований у Вінниці та Вінницькій області. Наразі випадки захворювання виявили в Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Причини епідемії поки невідомі, передбачається, що люди заразилися через воду. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, гепатит А або хвороба Боткіна - це рідкісне інфекційне захворювання печінки, характерне для країн з обмеженим доступом до чистої води. Зазвичай гепатит А успішно лікується, але у важких випадках може призвести до ниркової недостатності. Смертельність хвороби становить близько 0,5%. Перехворілі отримують довічний імунітет. Крім того, від гепатиту А можна вакцинуватися.

Про причини спалаху хвороби, як вберегти себе від інфікування та якими можуть бути наслідки нинішньої ситуації в інтерв’ю УНІАН розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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Пане Федоре, чому спалах захворювання виник саме у Вінниці та області?

Важко сказати, чому саме Вінницька область. Причому не стільки область, а саме Вінниця - осередок був там, він поширився на прилеглі до міста території. Розслідування триває, і поки що чітких відповідей немає. Є кілька версій (це схоже, наприклад, на розслідування злочину криміналістами).

Разом з тим, варто розуміти, що вірус гепатиту А нікуди з України не зникав, він існує. І лише справа часу, збіг обставин, коли люди, чутливі до цієї хвороби, тобто не мають імунітету, які не хворіли в дитинстві, зустрінуться з вірусом гепатиту А.

Де ще можна чекати на інфікування? Які регіони та міста потенційно в зоні ризику? Адже, цікаво, що другою після Вінницької областю, в якій було зафіксовано вірус, стала Івано-Франківська.

Головний санітарний лікар Івано-Франківщини, генеральний директор обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Руслан Савчук заявив про відсутність спалаху.

Загалом Гепатит А у нас реєструють щороку в усіх областях. Ця інфекція дуже поширена серед дітей. І характерною особливістю є те, що у переважної більшості дітей не розвивається жовтяниця. Але якщо дорослі не хворіли в дитинстві і потім їх знаходить вірус, розвивається жовтяниця.

Чи пов’язані випадки виявлення вірусу у Вінницькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях?

Складно сказати. Принаймні, ні підтвердити, ні заперечити я цього не можу. Це можуть бути абсолютно автономні події, як це відбувається щороку з гепатитом А - люди ним хворіють, вірус циркулює. Але чи може бути певний зв’язок? Через Вінницю є великий міграційний потік. Можна припустити, що хтось, десь, з кимось перетнувся на Вінницькому вокзалі або прилеглих територіях (кафе, ринок), побував у гостях, інфікувався, без симптомів приїхав в іншу область, виділяв вірус і передав комусь чутливому, який захворів.

Гепатитом А можна перехворіти абсолютно без симптомів, навіть не здогадуючись?

Абсолютно.

Як дітям, так і дорослим?

Так, але є певна відмінність. Діти, як я вже казав, переважно хворіють без жовтяниці або дуже легко. У дорослих, навпаки, коли вони зустрічаються з вірусом, розвивається жовтяниця. Тобто йдеться про доволі серйозну форму хвороби, що вимагає звернення за медичною допомогою та, відповідно, встановлення діагнозу.

Але Україна належить до територій, де до дорослого віку приблизно 70% населення мають імунітет. Відсоток тих, хто не має імунітету, може коливатися від регіону до регіону.

Чи може людина, яка хворіє на вірус гепатиту А без симптомів, інфікувати інших?

Так, може, вона виділяє вірус. Але вона при цьому й здобуває імунітет.

Чому саме зараз відбувся спалах хвороби? Я думала, що гепатит А більше пов'язаний зі спекотним періодом.

Тому що досить тепла осінь. Це один з варіантів. Для гепатиту А характерний період – це літо та початок осені.

Чи є зв'язок спалаху цього вірусу із підривом влітку дамби Каховської ГЕС?

Коли відбувся підрив, ми думали про це, проводили навчання і семінари, попереджали, що може бути спалах. В принципі, в цьому плані це було очікувано. Оскільки вода, подібно до повені, затоплювала вигрібні ями, куди міг потрапити збудник від ворога, який ходив туди в туалет. Звичайно, вірус міг потрапити у водойми і таким чином поширюватися вниз за течією, або на затоплені території і потрапляти на городи, до організму через рот - при купанні чи вживанні води тощо.

Як правило, захворюваність на гепатит А, якщо це пов’язано з повінню, відбувається за дуже короткий період часу. Проте ризик захворюваності може тривати і протягом тривалого часу – тижнів та місяців. Ми очікували більш раннього підйому захворюваності на гепатит А. Якщо говорити про підтоплені території Херсонської та Миколаївської областей, там не було підйому захворюваності.

Тобто, зв’язку з підривом Каховської ГЕС немає?

Не простежується.

Розкажіть, як уберегти себе від інфекції?

Мити руки, не вживати продукти, при виготовленні яких задіяні людські руки, не купувати продукти на несанкціонованих ринках, там, де є порушення санітарних норм. Мається на увазі, коли вам домашній сир продають поряд з якимось туалетом, наприклад.

Чи є щеплення від гепатиту А гарантією не захворіти?

Вакцинація – дуже ефективна для попередження гепатиту А, навіть тоді, коли вона проводиться серед контактних осіб. Вона може зупинити поширення вірусу, якщо зробити її контактним особам (хворому її вже не проводять).

У Вінниці зараз контактним особам пропонують вакцинацію від гепатиту А. Вакцина є, але серед людей – багато відмов.

З чим пов’язані ці відмови? Є якісь побічні дії від щеплення?

Люди в Україні радше проведуть хресну ходу або жертвоприношення, ніж підуть на вакцинацію. Побічних дій щеплення від гепатиту А немає.

Чи достатньо в Україні (і на Вінниччині) вакцин від гепатиту А?

Для контактних осіб більш ніж достатньо, вони ще і відмовляються. Але важко сказати, як буде розвиватися ситуація надалі. Нові випадки з’являються, але не в геометричній прогресії.

Якими є перші ознаки інфікування?

Як таких ознак немає. Звичайно, коли є жовтяниця, то це симптом, який свідчить про порушення функцій печінки. Симптомами гепатиту А можу бути розлад шлунково-кишкового тракту. Але це не специфічні симптоми, які бувають і при інших інфекціях. Вже коли з’являється жовтяниця, то виникає підозра на гепатит.

Тобто на перших стадіях захворювання гепатит А можна і не розпізнати?

Ні, звичайно.

Які категорії населення найбільш чутливі до цього вірусу?

Що старша людина, тим тяжчий перебіг. Якщо не брати до уваги вік, то в зоні ризику люди з серйозними хворобами печінки, наприклад, які мають хронічний гепатит В чи хронічний гепатит С. Також, якщо у людини є серйозні вроджені захворювання печінки, наприклад, хвороба Вільсона. Люди, яким трансплантували печінку, чи онкохворі… Канада вважає, що в зоні ризику є вагітні. І, в принципі, вони мають рацію.

Якими, на вашу думку, можуть бути наслідки теперішньої ситуації з поширенням захворювання?

Я б більше переймався кором, який нам загрожує великим спалахом. Є багато не вакцинованих дітей. Кір передається набагато легше, ніж вірус гепатиту А. Також я б більше переймався поширенням Covid-19, захворюваність на який зараз продовжує зростати. Ввести карантинні обмеження при Covid-19, як раніше, ми не зможемо, а гепатиту А це не потрібно.

Леся Лещенко

Леся Лещенко