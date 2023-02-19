Компанія запропонувала забезпечити безплатними вакцинами незастрахованих американців якраз в момент, коли Сенат США пред'явив до неї претензії з приводу вартості препарату.

Американський виробник вакцин Moderna потрапив у великий скандал в США через розбірки з Сенатом щодо можливого підвищення вартості свого препарату до 110-130 доларів за дозу.

Компанію запідозрили в корупції через її раптову пропозицію забезпечити незастрахованих американців доступом до безплатних вакцин, пише Politico.

Як зазначив глава бюджетного комітету Сенату Берні Сандерс, таку ініціативу керівництво Moderna проявило якраз в момент зацікавленості влади США в планах компанії збільшити вартість вакцини. Він заявив, що це занадто "дикий та божевільний збіг".

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"Дивовижний збіг, це сталося в той самий день, коли ми оголосили, що запрошуємо їх для дачі свідчень", - заявив він.

Сенатор нагадав, що минулого тижня бюджетний комітет запросив генерального директора Moderna Стефана Банселя взяти участь у відповідній зустрічі, яка має відбутися у березні.

Сандерс натякнув, що Moderna прийняла правильне рішення в контексті забезпечення частини громадян США безплатними вакцинами, проте питання можливого підвищення вартості препарату - потребує додаткових дискусій, адже вакцина була розроблена на гроші платників податків США.

"Ми говоримо з ними про це, але, очевидно, це крок у правильному напрямку" - сказав він.

У Китаї спостерігається новий "спалах" пандемії коронавірусу

Нагадаємо, що взимку в Китаї заявили про збільшення кількості інфікованих на Covid-19: у період з 8 грудня по 12 січня з відповідним діагнозом померли близько 60 000 осіб.

При цьому влада Китаю відзначила, що сплеск COVID-19 всередині держави не викликав появи нових штамів. Там з'ясували, що в основному в Китаї циркулюють два вже існуючих підваріанти коронавірусу Омікрон - Ba.5.2 та BF.7. Саме на ці штами припало до 90% випадків захворювання.

Вже в середині лютого там заявили про спад коронавірусу, оголосивши про "рішучу перемогу" над COVID-19.

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