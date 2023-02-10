При цьому вчені відзначили, що важливо дотримуватися пильності і стежити за ситуацією.

Згідно з новим аналізом вчених, під час сплеску інфікування коронавірусом в Китаї не з'явилося жодного нового варіанту хвороби.

Наприкінці 2022 року влада країни скасувала "політику нульового ковіду" через протести, що призвело до блискавичного найбільшого спалаху захворюваності та майже 60 тис. підтверджених смертей трохи більше ніж за місяць, передає Sky News.

Згідно з аналізом вчених, два вже існуючих підваріанти коронавірусу Oмікрон - Вa.5.2 та BF.7, стали причиною сплеску випадків захворювання в Китаї. Саме на них припало понад 90% випадків зараження в Пекіні в період з 14 листопада по 20 грудня.

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Хоча дослідження було зосереджене на столиці, його автори зазначили, що картина відображає реальний стан справ із загальнонаціональним спалахом коронавірусу через особливості населення міста і того, як передається вірус.

Професор Джордж Гао з Інституту мікробіології Китайської академії наук сказав: "З огляду на вплив, який варіанти мали на хід пандемії, було важливо з'ясувати, чи не з'явилися нові після змін в китайській COVID-політиці профілактики і контролю".

"Аналіз показує, що два відомих підвиди Омікрону, а не нові варіанти, спровокували нинішній сплеск в Пекіні і, ймовірно, в Китаї загалом", - підкреслив він.

При цьому Гао зазначив, що у зв'язку з триваючим масштабним поширенням COVID-19 в Китаї важливо, щоб вчені і далі уважно стежили за ситуацією, "щоб будь-які нові варіанти, які можуть з'явитися, виявлялися якомога раніше".

Ситуація з коронавірусом у Китаї

За рахунок жорсткого карантину у Китаї майже три роки вдавалося тримати на відносно низькому рівні захворюваність коронавірусом. Однак у грудні 2022 року Пекін вирішив зняти більшість карантинних обмежень через економічні проблеми, викликані цими обмеженнями. Після цього захворюваність коронавірусом в країні стрімко зросла.

За деякими даними, в пікові дні грудня минулого року захворюваність коронавірусом в Китаї могла досягати 37 млн осіб на добу.

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