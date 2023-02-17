Влада країни запевнила, що підвищить рівень вакцинації від коронавірусу літніх людей.

Влада Китаю оголосила про "рішучу перемогу" над COVID-19, заявивши про найнижчий у світі рівень смертності від цього захворювання.

"Була досягнута велика вирішальна перемога в профілактиці епідемій і боротьбі з ними", - йдеться в заяві комітету політбюро Китаю. При цьому китайців попередили, що хоча ситуація поліпшується, вірус все ще поширюється по світу і мутує, повідомляє Reuters.

У заяві підкреслювалося, що в країні підвищать рівень вакцинації від коронавірусу літніх людей.

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Нагадаємо, влада Китаю скасувала політику "нульового COVID-19" на початку грудня 2022 року, після чого 80% населення заразилися.

Видання зазначило, що за два місяці після зняття обмежень в лікарнях було зареєстровано всього близько 80 тис. смертей від COVID-19.

Експерти заявили, що фактична смертність була набагато вищою, оскільки багато хворих помирали вдома, до того ж лікарі не заохочували вказувати COVID-19 як причину смерті.

При цьому в заяві політбюро Китаю не вказується, скільки людей померли від коронавірусу.

Коронавірус в Китаї

У Китаї за рахунок жорсткого карантину майже три роки вдавалося тримати на відносно низькому рівні захворюваність коронавірусом. Однак у грудні 2022 року Пекін вирішив зняти більшість карантинних обмежень через економічні проблеми, викликані ними. Після цього захворюваність в країні стрімко пішла вгору.

За деякими даними, в пікові дні грудня минулого року захворюваність коронавірусом в Китаї могла досягати 37 млн осіб на добу.

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