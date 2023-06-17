Населенню необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

У Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та у річці Дунай категорично заборонено купання, вилов риби та морепродуктів.

Як повідомляє прес-служба мерії міста Одеса, сьогодні стали відомі останні результати лабораторних досліджень проб води з обʼєктів навколишнього середовища. Це вірусологічні, мікробіологічні та паразитарні дослідження, які зроблені в лабораторіях державної установи "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ".

За даними прес-служби, за останній тиждень виділені збудники низки інфекційних хвороб. Зокрема, сальмонела ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин - гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій.

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Крім того, значно перевищує нормативні вимоги індекс ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички).

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річки Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення. Тому категорично заборонено купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах", - заявляє мерія.

Також акцентується на тому, що населенню необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Довідково. Сальмонела (Salmonella) — рід грам-негативних бактерій, родини ентеробактерій, що спричинюють черевний тиф, паратифи тощо. Астровіруси є однією з причин гастроентеритів, зокрема у малолітніх дітей. Холероподібні вібріони не є збудниками холери, але спричиняють захворювання на гострі кишкові інфекції при заковтуванні забрудненої води під час купання або при використанні такої води для миття посуду, овочів, фруктів.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що сталася масштабна техногенна катастрофа. Штучна повінь затопила величезну територію, бурхливі потоки забрудненої прісної води потрапили у Чорне море. Екологи, біологи та інші фахівці заявили, що море на узбережжі Одеси надовго стає непридатним для купання та вилову риби для споживання.

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