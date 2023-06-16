Як запевняють фахівці, виявлений збудник не є збудником холери, але викликає гострі кишкові захворювання.

На узбережжі Чорного моря в Одесі виявили холероподібний вібріон, який з’явився через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє мерія міста з посиланням на інформацію державної установи "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України".

Проби, в яких знайшли цей вібріон, відібрані 10 червня біля причалу №2 Одеського порту.

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"Виявлено холероподібний вібріон НАГ 1 групи по Хейбергу - виділені холероподібні вібріони не є збудниками холери, але викликають захворювання на гострі кишкові інфекції", - пояснюють фахівці.

Крім того, у пробах морської води, які брали 14 червня, "засвітився" позитивний результат РНК астровірусу (часто становляться причиною гастроентериту).

Як запевняється, станом на 15 червня, небезпечних відхилень в питної води не виявлено.

Крім того, за інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксовано перевищення завислих речовин у 5 разів, солоність нижче норми у 2,9 рази. У пробах на 16-й станції Великого Фонтану - перевищення завислих речовин у 2,1 раза, солоність нижче норми у 2,4 рази.

"Відвідування пляжів та купання у Чорному морі заборонено", - акцентують у міській раді.

Підрив Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС.

Через цей теракт стався штучний повінь, який затопив десятки населених пунктів, заповідні території. В результаті с прісною водою в Чорне море хлинула безліч фекалій, мастил, трупів тварин, хімічних речовин тощо.

Узбережжя Одещини - в жахливому стані, вже зафіксовано цвітіння моря. Фахівці вважають, що місто може забути про курортний сезон на рік.

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