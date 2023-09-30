Попередні дослідження встановили взаємозв'язок між довгостроковим впливом забрудненого повітря та ризиком інсульту.

Якщо ви живете в сільській місцевості, вам може здатися, що ви застраховані від шкідливого впливу забруднення повітря на здоров'я. Однак нове дослідження показало, що лише п'ять днів впливу можуть значно збільшити ризик інсульту.

Забруднення повітря неухильно стає однією з найбільших загроз здоров'ю серцево-судинної системи: на його частку припадає близько 17% інсультів у всьому світі, пише Newsweek. Хоча попередні дослідження встановили взаємозв'язок між довгостроковим впливом забрудненого повітря та ризиком інсульту, небезпека короткочасного впливу була менш вивчена.

У недавньому дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, дослідники з Університету Йорданії в столиці Аммані намагалися відповісти на це питання, щоб побачити, як навіть короткочасний вплив може вплинути на здоров'я людини.

Відео дня

"Ми проаналізували дані 18035408 випадків ішемічного інсульту із 110 спостережних досліджень з усього світу. Ми виявили, що збільшення забруднення повітря пов'язане зі збільшенням як ризику ішемічного інсульту, так і пов'язаної з ним смертності", - розповів автор дослідження Ахмад Тубасі.

Команда вивчала ризики, пов'язані з різними забруднювачами, такими як діоксид азоту, озон, окис вуглецю та діоксид сірки, а також різні розміри твердих частинок, які можна знайти в брудному повітрі.

"Наші результати показали, що короткочасний вплив забруднення (5 днів) може вплинути на ризик ішемічного інсульту. Тому відпустка в районі з високим рівнем забруднення повітря може вплинути на наше здоров'я", - сказав Тубасі.

Різні забруднюючі речовини мають різну дію на організм, тому механізми, що лежать в основі підвищеного ризику інсульту, можуть різнитися в залежності від місця розташування.

"Зв'язок між короткочасним впливом забруднюючих речовин та ішемічним інсультом, а також серцево-судинними захворюваннями обумовлений кількома механізмами", - сказав Тубасі.

Сюди входять пошкодження оболонки судин, підвищення артеріального тиску та підвищений ризик утворення тромбів. Кожен із цих факторів може обмежувати приплив крові до мозку, підвищуючи ризик інсульту. Тубасі також зазначає підвищений ризик нерегулярного серцебиття, що також може спричинити утворення тромбів або бульбашок повітря в кровоносних судинах мозку.

Поки неясно, чи є цей підвищений ризик постійним або тимчасовим після короткого відвідування забрудненої території, тому необхідні подальші дослідження, щоб визначити, чи оборотні ці ефекти.

"Це питання безумовно вимагає глобальних ініціатив щодо зменшення забруднення повітря в усьому світі. Це може зменшити кількість інсультів та їхніх наслідків", - сказав Тубасі.

Забруднення повітря - шкода для здоров'я

Як повідомляв, у ВООЗ з'ясували, що забруднення повітря шкодить здоров'ю людей навіть у менших концентраціях, ніж вважалося раніше. В організації відзначили, що забруднення повітря щорічно викликає 7 мільйонів передчасних смертей. Експерти вже поставили забруднення повітря в один ряд із курінням і нездоровим харчуванням.

Також вчені встановили, що через високе забруднення повітря, яким дихали їхні матері, щорічно в світі майже мільйон дітей з'являються на світ мертвонародженими. Це означає, що приблизно половина всіх пологів, у результаті яких дитина народжується мертвою, можуть бути пов'язані із забрудненням повітря.

Загалом, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щороку помирає 1,7 млн дітей через забруднення навколишнього середовища. В одному випадку з чотирьох причиною смерті дитини у віці від одного місяця до п'яти років є нездорове середовище.

Вас також можуть зацікавити новини: