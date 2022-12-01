Автори дослідження вперше змогли встановити, якого впливу завдає висока концентрація загрязняючих мікрочастинок в повітрі на кількість випадків смерті плода.

Вчені встановили, що щороку у світі майже мільйон дітей з'являються на світ мертвонародженими через високе забруднення повітря, яким дихали їхні матері.

Це означає, що близько половини всіх пологів, в результаті яких дитина народжується мертвою, можуть бути пов'язані із забрудненням повітря, повідомляє Бі-бі-сі.

Автори нового дослідження вперше змогли встановити, який саме вплив робить висока концентрація мікрочастинок в повітрі на число випадків смерті плода.

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Вчені досліджували дані про 45 тис. пологів в період з 1998 по 2016 рік в 54 країнах з низьким і середнім доходом. Встановлену ними залежність вони поширили на 137 країн Азії, Африки та Латинської Америки, на які припадає 98% всіх пологів у світі, що закінчуються появою мертвої дитини.

У дослідженні вивчається лише зв'язок між вмістом в повітрі PM 2,5 (крихітних частинок, здатних проникати в кров людини) і смертністю плода. Його автори не намагалися показати, як саме мікрочастинки PM 2, 5, які найчастіше опиняються в повітрі через спалювання викопного палива, впливають на організм матері і дитини в її утробі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, оновленими у 2021 році, середньорічний рівень концентрації частинок PM 2,5 не повинен перевищувати 5 мкг на кубічний метр, а середньоденний - 15 мкг. Всі матері, чия вагітність розглядалася в ході нинішнього дослідження, були мешканками регіонів, де рівень PM 2,5 перевищує рекомендований ВООЗ.

"Зниження рівня PM 2,5 до рекомендованого ВООЗ може запобігти істотній кількості випадків мертвонародження", - вважає Тао Юе, вчений з Пекінського університету, який очолював дослідження.

За словами Тао Юе, у багатьох країнах мертвонародженню намагаються запобігати за рахунок медицини, але фактори ризику, пов'язані з навколишнім середовищем, часто не беруться до уваги.

Як брудне повітря впливає на життя

У даними ВООЗ, в світі щороку помирають 1,7 млн дітей через забруднення навколишнього середовища. За її оцінками, в одному випадку з чотирьох причиною смерті дитини у віці від одного місяця до п'яти років є нездорове навколишнє середовище. Основними його проявами експерти називають забруднення повітря, пасивне куріння, відсутність чистої води і санітарних заходів, неправильну гігієну.

Крім того, у ВООЗ зв'язали брудне повітря з важкою течією коронавірусу. Так, погана якість повітря посилює ризик тяжкого перебігу COVID-19.

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