Забруднення повітря є однією з найбільших екологічних загроз для здоров'я людини, поряд зі зміною клімату.

Забруднення повітря шкодить здоров'ю людей навіть у менших концентраціях, ніж вважалося раніше.

Про це йдеться в оновленій глобальній директиві щодо якості повітря (Air Quality Guidelines, AQG) Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Директива ВООЗ надає нові рекомендації щодо якості повітря для захисту здоров'я населення шляхом зниження максимально допустимого рівня основних забруднювачів, деякі з яких до того ж сприяють зміні клімату.

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Оскільки за останні 16 років з'явилося більше доказів, які свідчать про негативний вплив брудного повітря на різні аспекти здоров'я людини, ВООЗ оновила AQG у бік зниження максимально допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі. У ВООЗ вважають, що їхнє дотримання може врятувати мільйони життів.

В організації зазначили, що забруднення повітря щорічно спричиняє 7 мільйонів передчасних смертей. Експерти вже поставили забруднення повітря в один ряд із курінням і нездоровим харчуванням.

У ВООЗ наголошують, що забруднення повітря є однією з найбільших екологічних загроз для здоров'я людини, поряд зі зміною клімату. Тож, прагнучи досягти встановлених орієнтирів по якості повітря, країни будуть одночасно захищати здоров'я та пом'якшувати глобальні зміни клімату.

Зокрема, оновлена директива ВООЗ рекомендує визначати рівень якості повітря по 6 забруднювачах, щодо яких є найбільш доказові дані про вплив на здоров'я: тверді частинки (ТЧ), озон (O₃), діоксид азоту (NO₂) діоксид сірки (SO₂) та окис вуглецю (CO).

У ВООЗ наголошують, що особливе значення для здоров'я мають тверді частинки, рівні або менші за 10 і 2,5 мікрона (мкм) у діаметрі (PM₁₀ та PM₂.₅ відповідно). Вони здатні проникати глибоко в легені, але PM₂.₅ може навіть потрапити в кров і викликати серцево-судинні та дихальні порушення, а також вплинути на інші органи. Тверді частинки в основному утворюється при спалюванні палива в різних секторах, включаючи транспорт, енергетику, побут, промисловість та сільське господарство. У 2013 році Міжнародни агентством ВООЗ із дослідження раку (IARC) забруднення зовнішнього повітря та тверді частинки були класифіковані як канцерогенні.

"Забруднення повітря є загрозою для здоров'я у всіх країнах, але найбільше вражає людей у ​​країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Нові AQG є обґрунтованим і практичним інструментом для покращення якості повітря, від якого залежить все життя. Я закликаю всі країни та всіх, хто бореться за захист навколишнього середовища, використати їх для зменшення страждань та порятунку життів", - сказав генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

У ВООЗ зазначили, що в 2019 році понад 90% населення планети проживало в районах, де концентрація PM₂.₅ за довготривалим впливом значно перевищувала нормативи ВООЗ від 2005 року.

Нові рекомендації ВООЗ знизили рівень гранично допустимого концентрації твердих часток розміром у 2,5 мікрона вдвічі, а ТЧ розміром у 10 мікронів - на 25%, пише BBC.

Що відомо про тверді частинки PM10 і PM2,5

Тверді частинки - дрібний пил, який складається з найдрібніших частинок, які розділені на групи в залежності від фракцій. Частинки PM10 - розміром від 3 до 10 мкм, вони осідають в носі й гортані. Частинки розміром близько 2,5 мкм і менше потрапляють в легені. Частки розміром менше ніж 1 мкм (PM1) потрапляють на альвеоли і далі в кровотік.

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Джерелом PM10 є цвіль, спори, пилок, дим, бруд і пил із заводів та сільського господарства.

Частинки PM2,5 створюють процеси горіння, транспортні засоби, електростанції. Спалювання деревини в побуті та лісові пожежі, спалювання сільсько-господарських відходів та деякі промислові процеси, що продукують токсичні органічні сполуки та важкі метали є також джерелом даного типу часток.

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Автор: Олександр Топчій