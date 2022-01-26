Найчастіше "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи.

Названо новий симптом "Омікрону". Виявилося, що у хворих на коронавірус, яким діагностували саме новий штам, може спостерігатися біль у вухах.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Коронавірус info".

Так, американські вчені з'ясували, що при захворюванні на новий штам хворі можуть відчувати біль у вухах. Експерти радять не ігнорувати цей біль, адже саме це може бути симптомом коронавірусу та важливою ознакою "Омікрону".

"Найчастіше "Омікрон" вражає верхні дихальні шляхи (рот, ніс). Саме це спричиняє біль у вухах, зазначив доктор з інфекційних захворювань Каліфорнійського університету", - додали у Telegram-каналі.

Раніше у МОЗ вже розповідали, чим відрізняється "Омікрон" від попередніх штамів. Новий штам має значно коротший інкубаційний період, він становить від 2 до 5 днів. У порівнянні зі штамом "Дельта", він передається в 7 разів швидше, в порівнянні з штамом "Дельта".

Читайте такожPfizer і BioNTech почали випробування вакцини проти ковід-штаму "Омікрон"Людина, яка захворіла на "Омікрон", може інфікувати інших вже у першу добу після зараження. При новому штамі значно частіше виникає біль у горлі (у 53% випадків проти 34% для "Дельти").

Як повідомляв УНІАН, вчені визначили, скільки часу "Омікрон" здатен триматися на різних поверхнях.

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