Дослідження проводитимуть на здорових людях у віці від 18 до 55 років.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування вакцини від коронавірусу з акцентом на захист від нового штаму "Омікрон".

Як повідомляється на сайті компанії Pfizer, експерти розпочинають клінічні випробування вакцини-кандидата для оцінки її безпеки, переносимості та імуногенності. Дослідження проводитимуть на здорових людях у віці від 18 до 55 років.

"Хоча дослідження і реальні дані показують, що бустери продовжують забезпечувати високий рівень захисту від важких захворювань і госпіталізації через "Омікрон", ми визнаємо необхідність бути готовими до того, що цей захист з часом ослабне", - заявила старший віце-президент і керівник відділу досліджень і розробок вакцин в Pfizer Катрін Янсен.

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За словами генерального директора і співзасновника BioNTech Угура Шахіна, нові дані доводять, що імунітет від COVID-19 при "Омікроні" слабшає швидше, ніж було з попередніми штамами.

"Це дослідження є частиною нашого науково обґрунтованого підходу до розробки вакцини на основі варіантів, яка забезпечує такий же рівень захисту від "Омікрону", як від більш ранніх варіантів, але з більшою тривалістю захисту", - додав він.

В цілому у випробуваннях візьмуть участь 1420 осіб, розділених на три групи:

щеплені стандартною вакциною Pfizer (дві дози) отримають ще одну або дві дози вакцини від "Омікрону";

щеплені трьома дозами вакцини Pfizer отримають одну дозу стандартної вакцини або вакцини проти "Омікрону";

раніше невакциновані, які отримають три дози вакцини проти "Омікрону".

Нагадаємо, раніше науковці з Гонконгу довели безсилля двох найпопулярніших вакцин проти нового варіанту коронавірусу "Омікрон". Мова йде про Pfizer-BioNTech і Coronavac.

Омікрон: що відомо про штам коронавірусу

Перші повідомлення про зараження новою мутацією коронавірусу з'явилися в листопаді 2021 року в Південній Африці. Вірус швидко поширився в найбільш густонаселеній провінції ПАР Гаутенг.

Випадки зараження цим штамом зафіксовані в Ботсвані, пар і Гонконгу, а також у мандрівників, які прибули в Ізраїль, Бельгію, Німеччину, Італію і Великобританію.

У ВООЗ порівняли штами коронавірусу "Омікрон" і "Дельта". Фахівці вважають, що навіть попри легший перебіг хвороби при зараженні "Омікроном" може перевантажити непідготовлені системи охорони здоров'я - просто через велику кількість інфікованих.

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