Якщо на шкірі первинний варіант коронавірусу може жити до 8,6 години, то "Омікрон" - 16,8 години. Тому науковці закликали частіше мити руки.

Японські науковці з'ясували, що штам коронавірусу "Омікрон" може знаходитися довше, ніж інші штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.

Дослідники з медичного інституту Кіото припустили, що висока здатність залишатися заразним допомогла "Омікрону" перевершити "Дельту", і стати домінуючим варіантом у світі, повідомляє Reuters.

Зокрема, науковці встановили, що на пластикових поверхнях штам "Омікрон" зберігався довше за інші.

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Середній час виживання вірусу різних штамів складає:

вихідний штам – 56 годин;

"Альфа" – 191,3 год.;

"Бета" – 156, 6 год.;

"Гамма" – 59,3 год.;

"Дельта" – 114 год.;

"Омікрон" – 193, 5 год.

На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:

8,6 години – оригінальнаа версія;

19,6 години – "Альфа";

19,1 години – "Бета";

11,0 години – "Гама";

16,8 години – "Омікрон".

На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.

"Тому, настійно рекомендуємо, дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби", – закликали дослідники.

Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про небезпеку заяв про те, що штам "Омікрон" є останнім варіантом COVID-19 і що пандемія знаходиться на стадії завершення. "Потенціал появи більш смертоносного варіанту цілком реальний", - заявив глава ВООЗ.

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