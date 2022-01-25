Японські науковці з'ясували, що штам коронавірусу "Омікрон" може знаходитися довше, ніж інші штами на пластикових поверхнях і шкірі людини.
Дослідники з медичного інституту Кіото припустили, що висока здатність залишатися заразним допомогла "Омікрону" перевершити "Дельту", і стати домінуючим варіантом у світі, повідомляє Reuters.
Зокрема, науковці встановили, що на пластикових поверхнях штам "Омікрон" зберігався довше за інші.
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Середній час виживання вірусу різних штамів складає:
вихідний штам – 56 годин;
"Альфа" – 191,3 год.;
"Бета" – 156, 6 год.;
"Гамма" – 59,3 год.;
"Дельта" – 114 год.;
"Омікрон" – 193, 5 год.
На зразках шкіри середній час виживання вірусу становив:
8,6 години – оригінальнаа версія;
19,6 години – "Альфа";
19,1 години – "Бета";
11,0 години – "Гама";
16,8 години – "Омікрон".
На шкірі всі варіанти були повністю знищені через 15 секунд впливу спиртових дезінфікуючих засобів для рук.
"Тому, настійно рекомендуємо, дотримуватися гігієни рук та використовувати дезінфікуючі засоби", – закликали дослідники.
Як повідомляв УНІАН, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус попередив про небезпеку заяв про те, що штам "Омікрон" є останнім варіантом COVID-19 і що пандемія знаходиться на стадії завершення. "Потенціал появи більш смертоносного варіанту цілком реальний", - заявив глава ВООЗ.