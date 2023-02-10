Там зазначили, що поки ризик зараження невисокий, проте так може бути не завжди.

Дані про пташиний грип, виявлений у норок, видр і морських котиків "потрібно ретельно відстежувати", і приготуватися до зміни рівня ризику для людей в бік підвищення.

З такою заявою виступили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), зазначає Sky News. ВООЗ попередила, що в даний час ризик поширення пташиного грипу серед людей невеликий, але це не означає, що він обов'язково залишиться таким.

Минулого тижня підтвердилося поширення пташиного грипу серед ссавців у Великобританії - видри і лисиці дали позитивний результат на вірус.

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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус прокоментував, що останні повідомлення про інфекції у норок, видр та морських котиків "потрібно ретельно відстежувати". Він додав, що ризик для людей поки що залишається низьким.

"Але ми не можемо припускати, що так буде і далі. Ми повинні бути готові до будь-яких змін", - закликав директор ВООЗ.

ВООЗ також закликала країни посилити епіднагляд. "ВООЗ також продовжує взаємодіяти з виробниками, щоб у разі необхідності забезпечити постачання вакцин і противірусних препаратів для глобального використання", - сказав він.

Що таке пташиний грип

Грип H5N1, відомий як пташиний грип, виник у ссавців від ведмедів грізлі до дельфінів і домашніх кішок. Хворобу виявили в 1996 році.

Нинішній спалах розпочався в жовтні 2021 року і охопив птахофабрики та диких птахів. Вірус дуже заразний і викликає швидке захворювання і загибель птахів. З моменту початку спалаху в світі було зареєстровано п'ять випадків зараження людей вірусом H5N1, в тому числі два з летальним результатом в Китаї і Великобританії.

За даними ВООЗ, за останні 20 років було зареєстровано 868 випадків захворювання і 457 смертей.

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