Гостей і працівників "Діснейленду" затримали на кілька годин і провели тестування на коронавірус, загалом - 33863 людям.

У Шанхаї через одного відвідувача з коронавірусом закрили парк розваг "Діснейленд" і провели тестування понад 33 тисячам людей.

Про те, що один з відвідувачів парку захворів на COVID-19, адміністрацію сповістила влада сусіднього містечка, повідомляється в сюжеті ТСН.

Після цього гостей парку розваг і розташованих на його території готелів, а також працівників "Діснейленду", затримали на кілька годин і провели тестування на коронавірус, загалом - 33863 людям. Тести в усіх виявилися негативними.

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Утім, влада рекомендувала людям пильно стежити за здоров'ям протягом двох наступних тижнів. Натомість парк після дводенного карантину може відновити роботу.

Закриття Діснейленду підкреслило серйозність Китаю в його стратегії нульової толерантності для боротьби з пандемією, яка спрямована на переривання ланцюга передачі вірусу, зазначає Associated Press. За весь період пандемії в Китаї було виявлено понад 97 тис. випадків зараження коронавірусом та близько 4,6 тис. смертей.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї зафіксували новий спалах коронавірусу. Протягом тижня в 11 провінціях країни виявили понад сто випадків захворювання COVID-19. Існує ризик того, що спалах пошириться і далі.

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Автор: Олександр Топчій