Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів.

Національна комісія з охорони здоров'я Китаю заявила, що в країні зареєстрували перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8.

Заяву комісії цитує Reuters.

Цим вірусом заразився чотирирічний хлопчик з центральної провінції Хенань. Медики виявили це після того, як у дитини піднялася температура і з'явилися інші симптоми.

Жоден серед близьких контактів хлопчика не був заражений вірусом. Дитина контактувала з курми і воронами, яких вирощували у нього вдома.

Варіант H3N8 раніше виявляли в інших країнах світу у коней, собак, птахів і тюленів. Але ніколи не повідомлялося про випадки захворювання людей H3N8.

Попередні оцінки фахівців свідчать про те, що варіант ще не здатний масово заражати людей, а ризик масштабної епідемії низький.

Зазначимо, в Китаї існує багато різних штамів пташиного грипу, і деякі спорадично заражають людей, як правило, тих, хто працює з домашньою птицею. Торік Китай повідомив про перший випадок H10N3 у людини.

Країна має величезні популяції як вирощених, так і диких птахів багатьох видів. Це створює ідеальне середовище для змішування та мутації пташиних вірусів.

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