Багато з тих, що заразилися, знаходяться в критичному стані, шестеро вже померли.

У Китаї зростає захворюваність новим штамом пташиного грипу, що викликає високу смертність.

Про це повідомляє Reuters.

У 2021 році зафіксовано 21 зараження людей підтипом пташиного грипу H5N6. Минулого року було зафіксовано всього п'ять випадків захворювання цим грипом.

Багато з тих, що заразилися, знаходяться в критичному стані, шестеро вже померли. Більшість з хворих контактували з домашньою птицею. При цьому випадків передачі вірусу від людини до людини зафіксовано не було.

"Збільшення кількості випадків захворювання людей в Китаї в цьому році викликає заклопотаність. Це вірус, який викликає високу смертність", - заявив професор порівняльної патології в медичному центрі університету Еразмус в Роттердамі Тійс Куікен.

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Водночас в дослідженні Китайського центру з контролю і профілактики захворювань говориться, що генетична різноманітність і географічне поширення H5N6 несуть серйозну загрозу для птахівництва і здоров'я людини.

Китай є найбільшим у світі виробником м'яса птиці і основним виробником качок, які служать резервуаром для вірусів грипу.

Нагадаємо, наприкінці травня Національна комісія охорони здоров'я Китаю (NHC) заявила, що в східній провінції Китаю Цзянсу був зафіксований перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H10N3 у 41-річного чоловіка.

H10N3-це низькопатогенний штам вірусу у домашньої птиці, і ризик його поширення у великих масштабах дуже низький, відзначають в комісії. Його здатність передаватися від птиці людині також дуже низька.

Відзначається, що це перший у світі випадок передачі штаму H10N3 до людини, раніше подібного виявлено не було, а дане зараження визнали випадковим.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), люди раніше заражалися вірусами підтипу a (H5N1), A (H7N9) і A (H9N2) вірусу пташиного грипу і підтипу A (H1N1), A (H1N2) і (H3N2) вірусу свинячого грипу.

Нагадаємо, раніше китайські вчені Вейфен Ши і Джордж Гао заявили, що склад і історія штаму вірусу пташиного грипу H5N8 можуть стати причиною ще однієї пандемії.

Автор: Денис Прядко