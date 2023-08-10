Медичним дослідникам ще багато чого потрібно дізнатися про те, чому жінки та чоловіки страждають на мігрень.

Мігрень - це набагато більше, ніж просто головний біль. Це виснажливе захворювання нервової системи. Близько 800 мільйонів людей у всьому світі страждають від мігрені.

Люди, які страждають на мігрень, відчувають сильний пульсуючий біль, як правило, з одного боку голови. Біль часто супроводжується нудотою, блювотою і підвищеною чутливістю до світла або звуку. Напад може тривати годинами або днями, і щоб полегшити страждання, деякі люди проводять час в ізоляції в темних тихих кімнатах.

Як пише в статті для журналу The Conversation невролог Даніелла Вілхур, жінки більш ніж в три рази частіше страждають від мігрені, ніж чоловіки. А для жінок у віці від 18 до 49 років мігрень є основною причиною втрати працездатності в усьому світі.

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Більш того, дослідження показують, що жіночі мігрені частіші, сильніше виводять з ладу і триваліші, ніж чоловічі. Жінки частіше, ніж чоловіки, звертаються за медичною допомогою і рецептурними препаратами від мігрені. А жінки з мігренню, як правило, мають більше проблем із психічним здоров'ям, включаючи тривогу та депресію, зазначає Вілхур.

Мігрень і гормони

За словами невролога, існує кілька факторів, які пояснюють, чому чоловіки та жінки по-різному переносять напади мігрені. До них відносяться гормони, генетика та навколишнє середовище.

"Всі ці фактори відіграють певну роль у формуванні структури, функції та здатності мозку пристосовуватися до мігрені. Гормони естроген і прогестерон через різні механізми відіграють роль у регулюванні багатьох біологічних функцій. Вони діють на різні хімічні речовини в мозку і можуть сприяти функціональним та структурним відмінностям у певних областях мозку, які беруть участь у розвитку мігрені. Статеві гормони можуть швидко змінити розмір кровоносних судин, що призводить до нападів мігрені", - пише Вілхур.

За словами фахівця, в дитинстві і хлопчики, і дівчатка в рівній мірі схильні до мігрені. Підраховано, що в якийсь момент вони будуть у 10% всіх дітей. Але коли дівчатка досягають статевої зрілості, імовірність виникнення мігрені у них зростає.

"Це пов'язано з коливаннями рівня статевих гормонів, в першу чергу естрогену, пов'язаних із статевим дозріванням, хоча можуть бути задіяні й інші гормони, включаючи прогестерон", - говорить Вілхур.

У деяких дівчат перша мігрень виникає приблизно під час першого менструального циклу. Але мігрені часто є найбільш поширеними та інтенсивними в репродуктивному та дітородному віці жінки, додає невролог.

Дослідники підрахували, що від 50 до 60 відсотків жінок з мігренню страждають від менструальної мігрені. Ці мігрені зазвичай виникають у дні, що передують менструації, або під час самої менструації, коли падіння рівня естрогену може спричинити мігрень. Менструальна мігрень може бути більш серйозною і тривати довше, ніж мігрень в інший час місяця.

Клас лікарських засобів, що з'явилися в 1990-х роках - триптани - зазвичай використовується для лікування мігрені; деякі триптани можна використовувати спеціально для менструальної мігрені.

Інша категорія ліків, яка називається нестероїдними протизапальними препаратами, також ефективно зменшує дискомфорт і тривалість менструальної мігрені. Те ж саме можна сказати і про різні методи контролю над народжуваністю, які допомагають підтримувати постійний рівень гормонів.

Мігрень з аурою

Але жінкам, які страждають на мігрень з аурою, яка є особливим типом мігрені, слід уникати використання гормональних контрацептивів, що містять естроген, наголошує Даніелла Вілхор. За її словами, така комбінація може збільшити ризик інсульту, оскільки естроген може підвищувати ризик утворення тромбів. "Варіанти контролю народжуваності для жінок з аурою включають протизаплідні таблетки, що містять лише прогестерон, щеплення Депо-Провера та внутрішньоматкові пристрої", - каже фахівець.

Аура вражає близько 20% людей, які страждають на мігрень. Як правило, перед мігренню людина найчастіше починає бачити темні плями і зигзагоподібні лінії. Рідше, приблизно в 10% випадків, також виникає нездатність говорити чітко, поколювання або слабкість на одній стороні тіла. Ці симптоми наростають повільно, зазвичай тривають менше години, після чого зникають, і зазвичай супроводжуються головним болем.

Хоча ці симптоми нагадують те, що відбувається під час інсульту, аура зазвичай виникає повільно, протягом декількох хвилин, тоді як інсульт зазвичай відбувається миттєво.

Однак немедичній людині може бути важко і небезпечно намагатися розрізнити ці два стани, особливо під час нападу, і визначити, чи це мігрень з аурою чи інсульт. Якщо є якась невпевненість у тому, що не так, найкраще зв'язатися з медиками.

Мігрень при вагітності, менопаузі

Вілхур пише, що для вагітних жінок мігрень може бути особливо виснажливою протягом першого триместру, коли ранкова нудота є поширеною, що ускладнює їжу, сон або пиття. Що ще гірше, відсутність або пропуск будь-якої з цих речей може збільшити ймовірність мігрені.

"Хороша новина полягає в тому, що мігрень, як правило, має тенденцію до зменшення тяжкості та частоти протягом усієї вагітності. У деяких жінок вони зникають, особливо в міру збільшення терміну вагітності. Але тоді, у тих, хто пережив їх під час вагітності, мігрень, як правило, збільшується після пологів", - каже невролог.

За її словами, це може бути пов'язано зі зниженням рівня гормонів, а також відсутністю сну, стресом, зневодненням та іншими факторами навколишнього середовища, пов'язаними з доглядом за дитиною.

Напади мігрені можуть також посилюватися під час перименопаузи, перехідної фази жінки до менопаузи. "Знову ж таки, їх провокують коливання рівня гормонів, особливо естрогену, поряд з хронічним болем, депресією і порушеннями сну, які можуть виникати в цей час", - зазначає Вілхур.

Але в міру прогресування менопаузи мігрень зазвичай зменшується. У низці випадків вони повністю зникають. У той же час існують методи лікування, які можуть допомогти зменшити як частоту, так і тяжкість мігрені під час менопаузи, включаючи замісну гормональну терапію. "Замісна гормональна терапія містить жіночі гормони і використовується для заміни тих гормонів, яких організм виробляє менше до або після менопаузи", - каже Вілхур.

Мігрень у чоловіків

Частота і тяжкість мігрені трохи збільшуються у чоловіків у віці 20 років. Вони, як правило, сповільнюються, досягають піку знову у віці 50 років, потім сповільнюються або повністю припиняються. Чому це відбувається, до кінця не вивчено, хоча цьому може сприяти поєднання генетичних факторів, впливу навколишнього середовища та способу життя.

Медичним дослідникам ще багато чого потрібно дізнатися про те, чому жінки та чоловіки страждають на мігрень, підсумовує Даніелла Вілхур.

Вплив кофеїну на головний біль

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, як кофеїн впливає на появу або усунення головного болю. Так, звичайна ранкова чашка кави може викликати пульсуючий головний біль, також такий результат може з'явиться, якщо випити більше цього напою, ніж зазвичай. З іншого боку, міцна чашка кави також може зупинити деякі мігрені. Експерти відзначають, що ключ до розуміння кофеїну полягає в тому, що це не звичайний інгредієнт.

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