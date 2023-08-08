Вплив кофеїну на головний біль неоднозначний.

Звичайна ранкова чашка кави може викликати пульсуючий головний біль, також такий результат може з'явиться, якщо випити більше цього напою, ніж зазвичай. З іншого боку, міцна чашка кави також може зупинити деякі мігрені.

Видання Live Science вирішило з'ясувати, чим же є кофеїн - винуватцем або "ліками" від головного болю і прийшло до висновку, що й тим і іншим водночас.

Ключ до розуміння кофеїну полягає в тому, що це не звичайний інгредієнт. Кофеїн є психоактивною речовиною, говорить доктор Річард Ліптон, професор неврології медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку. Він має стимулюючі та судинозвужувальні властивості, а це означає, що він прискорює мозкову діяльність і викликає звуження вен у голові, що допомагає пояснити роль кофеїну при головних болях - як провокуючу, так і заспокійливу.

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Кофеїн як засіб від головного болю

Здатність кофеїну полегшувати абстинентний головний біль або зупиняти мігрень добре відома; це ключовий інгредієнт багатьох безрецептурних і рецептурних ліків, включаючи препарати від головного болю, такі як Екседрин.

"Це само по собі не знеболююче, але в поєднанні зі знеболюючими це робить їх більш ефективними", - сказав Ліптон Live Science. Хоча синергія кофеїну з знеболюючими препаратами до кінця не вивчена, вона може бути пов'язана з активністю кофеїну в мозку.

Молекула кофеїну зв'язується з аденозиновими рецепторами в головному і спинному мозку. Зазвичай аденозин, будівельний блок в молекулярній РНК і в основному хімічному паливі, що використовується клітинами організму, зв'язується з цими рецепторами, але він блокується кофеїном.

Займаючи місця, які зазвичай займає аденозин, кофеїн блокує дію молекул. У той час як аденозин уповільнює нервову активність, кофеїн збільшує її. Аденозин збільшує кровотік і викликає розширення судин, а кофеїн звужує їх; оскільки деякі головні болі частково пов'язані з розширенням судин голови, роль кофеїну як судинозвужувального засобу може частково пояснити його дію.

Аденозин також відіграє складну роль у передачі болю, іноді пригнічуючи больові сигнали, а іноді посилюючи їх, тому кофеїн також може полегшити головний біль, втручаючись у цю передачу. Дослідження також показують, що при прийомі разом із кофеїном болезаспокійливі засоби, такі як Ацетамінофен, всмоктуються швидше, а їхня дія може тривати довше. У дослідженні, в якому медичні працівники та пацієнти не знали, отримували вони активну таблетку або плацебо, кофеїн з ібупрофеном краще та швидше полегшував біль, ніж лише ібупрофен.

Однак, за даними Stanford Health Care, знеболюючі властивості кофеїну сильно варіюються залежно від того, скільки люди зазвичай споживають. У людей виникає звикання при частому вживанні кофеїну, і тоді вони можуть стати залежними від його наслідків. Це зводить до мінімуму його знеболюючу дію.

Недостатньо або занадто багато - як кофеїн провокує головний біль

З іншого боку, кофеїн також може викликати головні болі - як тоді, коли люди споживають менше, ніж зазвичай, так і коли вони споживають занадто багато.

У першому випадку можуть виникнути головні болі, оскільки при щоденному вживанні кофеїн починає змінювати структуру мозку. "Коли ваші рецептори постійно піддаються впливу [кофеїну]. Тоді ваш мозок не може нормально функціонувати, якщо поруч немає кофеїну", - сказав Ліптон.

Дослідження показують, що регулярне споживання кофеїну збільшує кількість аденозинових рецепторів у мозку людини, роблячи її більш чутливою до впливу аденозину. Абстинентні головні болі виникають через те, що організм звикає до звуження судин, викликаного щоденним вживанням кофеїну, а без нього ці кровоносні судини раптово набухають, що може викликати головний біль.

Хороша новина полягає в тому, що як тільки ви наздоганяєте дозу кофеїну, ці головні болі зазвичай зникають, або після періоду без кофеїну кількість аденозинових рецепторів у мозку падає, як і симптоми абстиненції.

Надлишок кофеїну також може викликати головний біль. Головний біль є одним із багатьох побічних ефектів передозування кофеїном, а в деяких пацієнтів із мігренню кофеїн може спровокувати напад. Тим не менш, попри наявність переконливих доказів головного болю при відмові від кофеїну та його користі в поєднанні з знеболюючими засобами, причина, чому надмірне вживання цієї речовини викликає головний біль, менш відома, сказав Ліптон.

Скільки чашок кави можна пити на день

З метою безпеки Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) каже, що здорові дорослі повинні обмежити споживання кофеїну до 400 міліграмів, що еквівалентно чотирьом або п'яти чашкам кави на день. Але важливо зазначити, що індивідуальна чутливість до кофеїну може відрізнятися.

"Кофеїн, безумовно, палиця з двома кінцями", - сказав Ліптон. Це може покращити настрій та продуктивність, а іноді й зупинити біль, але надмірне вживання кофеїну та надмірна залежність від нього - це швидкий шлях до пульсуючого головного болю.

Кому не можна пити натуральну каву

Як повідомляв УНІАН, кофеїн містить чимало корисних речовин і вітамінів, але також може нашкодити самопочуттю. Вживання кави бадьорить і підвищує тиск. Але гіпертоніки - не єдина категорія людей, яким краще відмовитися від натурального напою.

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