Вперше в історії проведені клінічні випробування оцінювали фототерапію як засіб боротьби з хронічним головним болем. І результати експерименту перевершили очікування.

Людям, що страждають від мігрені, може допомогти новий спосіб лікування, запропонований командою американських вчених.

Клінічні випробування, проведені в медичному коледжі Університету Арізони, показали, що частоту та інтенсивність хронічних головних болів у пацієнтів можна знизити за допомогою регулярного опромінення зеленим світлом, повідомляє Бі-бі-сі.

Всього за два з половиною місяці подібної терапії (по 2 години опромінення щодня) частота головних болів у більшості учасників експерименту знизилася щонайменше вдвічі.

За словами провідного автора дослідження, професора нейрохірургії медичного коледжу Мохаба Ібрагіма, вперше в історії проведені клінічні випробування оцінювали фототерапію (тобто лікування світлом) як засіб боротьби з хронічним головним болем. І результати експерименту перевершили всі його очікування.

"Як практикуючого клінічного лікаря, ці результати мене дуже обнадіюють, - заявив він. - Фактично у мене з'явився ще один, додатковий метод лікування мігрені - одного з найскладніших неврологічних розладів".

За даними ВООЗ, мігрень - це "болісний стан, який позбавляє можливостей нормально функціонувати" - є одним з найпоширеніших розладів нервової системи, від якого страждають до 1 млрд людей у світі. А у 1,7-4% дорослого населення планети голова болить не менше 15 днів щомісяця.

Мігрень далеко не завжди піддається лікуванню, а сильні знеболюючі викликають у багатьох пацієнтів серйозні побічні ефекти. Тому для лікування хронічних головних болів використовуються і техніка медичного гіпнозу, і когнітивно-поведінкова психотерапія, уколи ботокса, і інші методики.

Фототерапія при мігрені досі не застосовувалася, хоча в цілому терапевтичні властивості світла медикам давно і добре відомі. Зокрема, ряд клінічних випробувань показав, що спрямоване світлове випромінювання певної довжини хвилі може прискорити загоєння ран, зменшити біль при порушенні роботи лицьових суглобів.

Провівши попередні випробування на щурах, вчені Університету Арізони переконалися в тому, що синє і зелене світло діяли заспокійливо на піддослідних тварин, знімаючи хронічний біль, викликаний різними розладами нервової системи.

Оскільки цей терапевтичний ефект повністю пропадав, якщо щурам зав'язували очі, вчені були змушені зробити висновок, що лікувальні властивості світла обумовлені саме його зоровим сприйняттям.

Відібравши 60 добровольців, дослідники випадковим чином розбили їх на дві рівні групи і видали кожному по світлодіодній стрічці. Волонтерам з експериментальної групи дісталися зелені випромінювачі, іншим учасникам - з групи контролю - звичайні, що дають звичне денне світло.

Всім учасникам було дано вказівку протягом 10 тижнів щодня проводити по дві години в кімнаті, освітленій виключно виданим їм приладом. А після закінчення цього терміну порівняли результати обох груп.

Різниця виявилася вражаючою. Щоденне опромінення волонтерів зеленим світлом майже на дві третини зменшило у них як частоту головних болів (60%), так і їх інтенсивність (з 8 до 3,2 за десятибальною шкалою). При цьому у переважної більшості учасників прояви мігрені знизилися щонайменше вдвічі.

Самопочуття учасників експерименту, яким видали зелені світлодіоди, покращилося настільки помітно, що майже всі з них (за винятком одного волонтера) з радістю погодилися забрати лікувальні лампочки.

Тоді терапевтичний ефект вирішили перевірити і на волонтерах з контрольної групи. Їм дали пару тижнів відпочити від ламп денного світла, а потім попросили провести експеримент ще раз - протягом тих же 10 тижнів, тільки тепер вже з використанням зеленого освітлення. Результат виявився тим ж.

"Використання немедикаментозної терапії на зразок опромінення зеленим світлом може надати величезну допомогу багатьом пацієнтам, які або не хочуть приймати ліки, або на них не реагують, - зазначив ще один розробник експерименту, професор відділення анестезіології та фармакології медичного коледжу Амол Патвардан. - Додаткова перевага нашого підходу полягає в повній відсутності у нього побічних ефектів. Більше того, ця терапія, здається, навіть покращує сон та інші показники якості життя".

Як повідомляє сайт Університету Арізони, до професора Ібрагіма вже почали звертатися лікарі з Європи, Азії та Африки з проханням надати їм точні параметри освітлення, використаного в експерименті.

"Всім відомо, що коштують світлодіоди дуже недорого, так що цей варіант лікування варто як мінімум спробувати, - запевнив професор. - Особливо тим, хто живе в місцях, де ресурси обмежені і людям доводиться двічі подумати, перш ніж витратити гроші на ліки".

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