Інфекційне відділення очолює росіянин, який приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.

Попри публічне заперечення загрози, російські окупанти в Маріуполі в терміновому порядку готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Майже готові 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час вуличних боїв в Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті", - написав Андрющенко.

Радник мера також назвав цікаву деталь - інфекційне відділення очолює росіянин, який приїхав з Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду. "Таке собі втілення "Записки юного врача" Булгакова на кістках маріупольців", - зазначив Андрющенко.

Щодо поховань у місті чиновник повідомив, що черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів і це при тому, що надворі літо.

"Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил по дворах зростає. Ексгумація де-факто зупинена", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня стало віомо, що у Маріуполі окупанти продовжують відкривати школи та показувати "картинку" про те, що життя нібито "налагодилося". В одному з навчальних закладів рашисти годують дітей тим, що важко назвати їжею. Школярам пропонують хліб та "бурду" з капусти.

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