З лікарень крадуть сучасне обладнання.

Російські окупанти почали розбирати та вивозити з дворів Маріуполя дитячі майданчики, тролейбуси та медичну техніку.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram-каналі.

"Маріуполь віддали на розкрадання! Окупанти вивозять з міста вцілілий транспорт, дитячі майданчики та медичну техніку", - йдеться у повідомленні.

У міськраді зауважують, що в так званій "ДНР" радіють, що "тепер можуть кататися на тролейбусах європейського зразка, вивезених з нашого міста".

"З лікарень викрадають сучасне обладнання, а з колись затишних дворів забирають дитячі майданчики", - наголошується у повідомленні міської ради.

Як повідомляв УНІАН, раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення телефонних розмов російських загарбників. На них окупанти розглядають спосіб "розмінувати" Маріуполь "природним методом" - випустивши полонених українців на мінні поля.

Раніше міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що загарбники створили у Маріуполі такі умови, за яких місцеві мешканці не могли виїхати на підконтрольну Україні територію. Він каже, що людей змушують проходити фільтрацію, під час якої окупанти їх не годують, а також знущаються з них.

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