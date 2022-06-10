Проте є зараз свідчення про перші випадки хвороби, підкреслив мер.

Окупанти в Маріуполі зачинили лікарні, щоб приховати спалах випадків холери в місті.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Треба розуміти, що зараз ті лікарні, які керуються так званою "ДНР", вони зачиняють ті лікарні, щоб ми майже не отримували інформацію. Проте є зараз свідчення того, що є перші спалахи цих хвороб (холери - УНІАН). І вони "борються" з цим таким чином, що зачинили місто і поставили його на карантин", - зазначив Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води. Він практично зруйнований російськими окупантами.

20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі та встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч мешканців.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти зараз поширюють новий фейк про Одесу та Миколаїв.

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