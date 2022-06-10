Діти кажуть, що їсти можна лише булки або хліб.

У Маріуполі окупанти продовжують відкривати школи та показувати "картинку" про те, що життя нібито "налагодилося". В одному з навчальних закладів рашисти годують дітей тим, що важко назвати їжею. Школярам пропонують хліб та "бурду" з капусти.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Показові "годування" окупанти влаштували у школі №53. Туди рашисти привозять "великих гостей", які мають на власні очі побачити імітацію мирного життя.

"Стандартне харчування для дітей. Шматок хлібу. Бурда з тушкованої капусти. Рідке какао та булка. Діти кажуть, що їсти можна лише булку та хліб. Проте батькам окупанти розповідають, наскільки краще стало з приходом Росії", - написав Андрющенко.

Також він показав фото для порівняння. Ще чотири місяці тому, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, в Маріуполі дітей годували значно краще. Школярі отримували м'ясо, фрукти так соки, а не "бурду" з капусти.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Маріуполі окупанти зачинили лікарні, щоб приховати спалах холери.

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