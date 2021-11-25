В даний час у світі зареєстровано лише 10 випадків інфікування цим штамом.

Британські експерти забили тривогу з приводу появи нового варіанту коронавірусу (B.1.1.529), який, як вважається, з'явився в Ботсвані, і на сьогодні є версією, що мутувала найбільше.

Наразі у світі зареєстровано лише 10 випадків зараження цим штамом, повідомляє видання Daily Mail.

Випадки інфікування було виявлено у трьох країнах, що дозволяє припустити, що цей варіант більш поширений.

У нового штаму - 32 мутації, багато які з них можуть свідчити про те, що він дуже заразний і стійкий до дії вакцин, та має більше змін у своєму спайковому білку, ніж будь-який інший варіант.

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Професор-генетик з Університетського коледжу Лондона Франсуа Баллу вважає, що ця мутація коронавірусу виникла внаслідок затяжної хвороби у пацієнта з ослабленим імунітетом, можливо, у когось із невиявленим СНІДом.

Вірусолог з Імперського коледжу Том Пікок, який першим звернув увагу на поширення цього штаму, назвав комбінацію його мутацій "жахливою". Він попередив, що цей варіант потенційно може бути "гіршим, ніж будь-що ще", включаючи штам Delta, що домінує у світі.

Проте вчені повідомили, що безпрецедентна кількість мутацій цього штаму може спрацювати проти нього та зробити його "нестабільним", не даючи широкого поширитися. Вчені зазначили, що "не варто надто турбуватися", бо поки що не було жодних ознак того, що новий штам швидко поширюється.

На сьогодні три випадки зараження цим штамом було виявлено у Ботсвані та шість – у Південній Африці. Також цей варіант коронавірусу виявлено у чоловіка з Гонконгу, який нещодавно повернувся з континенту. У Британії випадків інфікування немає.

На сьогоднішній день вченим відомі 13 штамів SARS-CoV-2.

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Автор: Вікторія Токарєва