Вчені з Південної Африки вважають, що Омікрон може викликати більш легку форму COVID-19

Штам коронавірусу "Омікрон" може виявитися менш небезпечним у порівнянні зі штамом Дельта. Водночас він поширюється набагато швидше.

Про це пише Euronews

У Всесвітній організації охорони здоров'я зазначили, що станом на 9 грудня "Омікрон" виявили в 63 країнах. Відзначається, що він, ймовірно, поширюється швидше, ніж штам "Дельта".

При цьому в ВООЗ допускають, що вже наявні COVID-вакцини можуть бути менш ефективні проти нового штаму, але даних для аналізу занадто мало.

Читайте такожУ США оприлюднили перші дані досліджень нового штаму коронавірусу "Омікрон"У свою чергу вчені з Південної Африки вважають, що Омікрон може викликати легшу форму COVID-19, ніж Дельта. У ВООЗ заявили, що "залишається неясним, до якої міри Омікрон може бути менш небезпечним за своєю природою".

Штам коронавірусу "Омікрон": що про нього відомо

Новий варіант коронавірусу B.1.1.529 вперше виявлений в Південній Африці 24 листопада. Всесвітня організація охорони здоров'я назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою "Омікрон".

Цей штам має 32 мутації, що викликає занепокоєння у епідеміологів.

4 грудня у Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що новий штам коронавірусу "Омікрон" не викликав поки жодного випадку смерті майже в 40 країнах, де він був раніше виявлений.

ВООЗ підтвердила, що потрібен час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він важчий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування і вакцини проти нього.

Станом на 9 грудня в Україні не було виявлено випадків COVID-19, викликаних новим штамом "Омікрон".

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Автор: Анастасія Горбачова