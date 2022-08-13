У МОЗ заявили, що такі злочини проти людства повинні бути зафіксовані.

Вже півроку російські окупанти не дають можливості доставити медичні препарати в лікарні на захоплених територіях.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Associated Press.

За його словами, російська влада скоює злочин проти людяності. Вона блокує доступ до ліків в районах, які були окупувані п'ять з половиною місяців тому.

"Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують", - розповів Ляшко.

Міністр наголосив, що такі злочини проти людяності будуть обов'язково задокументовані.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

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