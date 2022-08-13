Вже півроку російські окупанти не дають можливості доставити медичні препарати в лікарні на захоплених територіях.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю Associated Press.
За його словами, російська влада скоює злочин проти людяності. Вона блокує доступ до ліків в районах, які були окупувані п'ять з половиною місяців тому.
"Протягом усіх шести місяців росіяни не дали згоди на відкриття гуманітарних коридорів, щоб ми могли забезпечувати ліками тих пацієнтів, які їх потребують", - розповів Ляшко.
Міністр наголосив, що такі злочини проти людяності будуть обов'язково задокументовані.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.