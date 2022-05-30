СБУ зірвала спецоперацію росіян із дискредитації працівників місії ОБСЄ.

Служба безпеки України зірвала спецоперацію російської ФСБ, спрямовану на дискредитацію ОБСЄ.

Росіяни провели серію провокацій у тимчасово окупованих районах півдня та сходу України, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Ворог планував зробити постановочні сюжети для ЗМІ, щоб звинуватити працівників ОБСЄ в нібито шпигунстві на користь СБУ, скомпрометувати Місію та поставити під сумнів її об’єктивність", – зазначив він.

Для збору "доказів" окупанти вдиралися до помешкань працівників ОБСЄ та "вибивали" з них компромат. Зокрема, у Херсоні ефесбешники представилися працівниками СБУ та під відеозапис змусили працівника моніторингової Місії ОБСЄ підписати "угоду про негласну співпрацю".

Ще кількох працівників місії окупанти затримали і намагалися скомпрометувати.

"А з 16 по 23 травня співробітники ФСБ, погрожуючи вбивством, змусили працівників місії на камеру "свідчити" про пограбування офісу нібито українськими правоохоронцями. Хоча рашисти до того 5 разів приїздили та грабували його", – додав Дехтяренко.

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Федеральної Служби безпеки Російської Федерації в окупованому Луганську вишукують людей, які уникли "мобілізації". Цих людей використовують як прикриття для російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: