Міністр заявив, що отримувати зарплату від окупантів не вважає злочином.

При умові, якщо лікар виконує свої обов’язки на окупованій території та забезпечує життєдіяльність лікарні, його не вважатимуть колаборантом.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".

"Якщо окупанти кажуть: "Ми вам платимо зарплату, а ви перебуваєте на території закладу", я, як міністр охорони здоров’я, буду відстоювати, що це не є співпрацею з окупантами. Тому що у медиків немає іншого виходу", – зазначив міністр.

Ляшко наголошує, що якщо медик бере у окупантів ліки чи бензин, то це – не співпраця з окупантами, а робота для забезпечення життєдіяльності лікарні, яка повинна рятувати українців.

Він також повідомив, що Україна продовжує виплачувати заробітну плату медичним працівникам, які знаходяться в окупації. Однак отримувати зарплату від окупантів Ляшко також не вважає злочином, бо на цих територіях може не бути доступу до банкоматів або російські військові призупинять обіг українських карток.

"Тому зарплатня від російських окупантів не є співпрацею. Це просто виживання до того часу, поки наші Збройні сили України не прийдуть і не звільнять територію. Головне не визнавати окупанта господарем", – підкреслив Ляшко.

Однак, як сказав міністр, людина буде вважатися колаборантом та зрадником, якщо проявляє ініціативу, щоб її призначили керівником, співпрацює з окупаційною владою з політичних мотивів та визнає законність окупації.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на тимчасово окупованих територіях України, де російський окупаційний режим намагається встановити свою владу, є великі проблеми з доступом до лікарських засобів.

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