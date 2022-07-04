Виробник зможе повністю припинити поставки в Росію тільки через рік після повідомлення Міністерству охорони здоров'я РФ, тобто не раніше червня 2023 року.

Міжнародний біофармацевтичний гігант MSD перестане поставляти в Росія вакцини від вітряної віспи ("Варівакс"), а також від кору, краснухи та паротиту (М-М-Р II).

Про це пише "Медуза".

Втім, видання зазначило, що, згідно з російським законодавством, виробник зможе повністю припинити поставки в Росію тільки через рік після повідомлення Міністерству охорони здоров'я РФ, тобто не раніше червня 2023 року.

У російському МОЗ, зрозуміло, поспішили заявити, що "припинення поставок вакцин MSD не матиме негативного впливу на доступність вакцинації в нашій країні, оскільки в Росії є препарати інших виробників".

Також видання нагадало, що після початку Росією війни в Україні такі фармацевтичні компанії, як Pfizer, Novartis, AbbVie і Sanofi, оголосили, що призупинять інвестиції в Росії, але збережуть поставки ліків. Американська BMS стала єдиною, хто продав російський бізнес. Ряд компаній призупинили поставки деяких товарів, наприклад, Eli Lilly більше не поставляє препарат від еректильної дисфункції "Сіаліс" (конкурент "Віагри"), а AbbVie – продукти для естетичної медицини (зокрема, ботокс).

Як повідомляв УНІАН, ще в березні 2022 року американська фармацевтична компанія Eli Lilly & Company заявила про зупинку експорту неосновних ліків до Росії через війну в Україні.

Крім того, багато міжнародних компаній обмежили або зупинили поставки засобів гігієни в Росію.