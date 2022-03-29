Тим не менш, компанія J&J продовжить поставляти на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів і медичних виробів.

Компанія Johnson & Johnson призупинила поставки засобів особистої гігієни в Росію через "збільшення масштабів гуманітарної кризи", викликаної війною в Україні.

Про це пише Bloomberg.

При цьому наголошується, що компанія J&J продовжить поставляти на російський ринок широкий асортимент фармацевтичних препаратів і медичних виробів.

Одночасно гігант на ринку охорони здоров'я подвоїв свої зобов'язання з надання гуманітарної допомоги до 10 мільйонів доларів.

Так само повідомляється, що компанія продовжує підтримувати співробітників і їхні сім'ї в Україні. "Ми як і раніше сподіваємося на швидке вирішення і будемо продовжувати стежити за необхідністю додаткової гуманітарної допомоги", – заявили в J&J.

Johnson & Johnson входить до числа компаній, які вже припинили інвестиції та участь у клінічних дослідженнях в Росії. У структуру J&J входять в тому числі такі бренди, як Carefree, O. B., Clean & Clear, Johnson's Baby, Listerine, Compeed та інші.

Багато інших компаній призупинили деякі або всі операції в Росії, але деякі продовжують продавати там певні предмети першої необхідності, в тому числі Procter & Gamble Co., Colgate-Palmolive Co. і Kimberly-Clark Corp. При цьому в Colgate заявили, що вони будуть продавати в Росії тільки засоби гігієни, включаючи базову зубну пасту, зубні щітки, мило і продукти для годування домашніх тварин.

При цьому варто відзначити, що хоча частина компаній продовжила продавати засоби гігієни першої необхідності в Росії, ціни на них істотно зросли. Так, ще 13 березня в Procter & Gamble попередили, що їхня продукція в російських магазинах подорожчає в середньому на 40%.

Росіяни, тим часом, продовжують влаштовувати справжні битви за товари в магазинах, а дещо взагалі шукають у спекулянтів.