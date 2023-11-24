Китай охопила нова епідемія / фото REUTERS

Китаєм прокотилася хвиля випадків пневмонії, яка особливо сильно б’є по дітях. Раптовий сплеск дитячої захворюваності спонукав Всесвітню організацію охорони здоров’я надіслати запит до Пекіну щодо подробиць. Як пише Bloomberg, у ВООЗ побоюються, аби Китай не породив ще одну вірусну пандемію на кшталт "коронавірусу".

Китайські ЗМІ повідомили, що деякі з найкращих педіатричних медичних центрів Китаю переповнені хворими дітьми, а деяким сім’ям доводиться чекати по сім годин, щоб звернутися до лікаря. Китайські соціальні мережі також рясніють фотографіями переповнених кімнат очікування та коридорів, а також дітей, підключених до внутрішньовенних крапельниць.

У відповідь на запит ВООЗ про додаткові дані влада Китаю заявила, що зростання кількості хворих пов’язано з поширенням давно відомих збудників пневмонії – Mycoplasma pneumoniae, RSV, аденовірусу та грипу. Пекін запевняє, що жодних нових патогенів, які були б невідомі до сьогодні, китайські медики не виявили.

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Своєю чергою у ВООЗ заявили, що дещо зависокий рівень захворюваності не є чимось аж надто незвичайним. Поки що організація обмежується стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширення інфекції – носити маски, залишатися вдома при появі симптомів, регулярно мити руки. Карантинні обмеження наразі не входять до переліку рекомендацій.

Як зазначають фахівці, якщо китайська влада не бреше, що причиною спалаху є бактерія Mycoplasma pneumoniae, нова пандемія планеті не загрожує. На відміну від Covid, цей мікроб добре відомий і давно має значне поширення в усьому світі. Спалахи захворюваності на нього і так відбуваються раз на кілька років, але без таких трагічних наслідків, як було з коронавірусом.

Загроза від коронавірусу

Як писав УНІАН, поки що реальною проблемою залишається COVID-19, який не тільки не зник, але й постійно мутує. Японські науковці припустили, що поведінка людини є одним з факторів, що впливають на появу нових штамів.

У листопаді в Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області. Цей субваріант "Омікрону" вперше виявили в Індії у січні 2023 року, після чого він швидко поширився світом.

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