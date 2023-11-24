Китайська влада надала офіційні роз’яснення щодо хвилі важкої пневмонії в країні.

Китаєм прокотилася хвиля випадків пневмонії, яка особливо сильно б’є по дітях. Раптовий сплеск дитячої захворюваності спонукав Всесвітню організацію охорони здоров’я надіслати запит до Пекіну щодо подробиць. Як пише Bloomberg, у ВООЗ побоюються, аби Китай не породив ще одну вірусну пандемію на кшталт "коронавірусу".

Китайські ЗМІ повідомили, що деякі з найкращих педіатричних медичних центрів Китаю переповнені хворими дітьми, а деяким сім’ям доводиться чекати по сім годин, щоб звернутися до лікаря. Китайські соціальні мережі також рясніють фотографіями переповнених кімнат очікування та коридорів, а також дітей, підключених до внутрішньовенних крапельниць.

У відповідь на запит ВООЗ про додаткові дані влада Китаю заявила, що зростання кількості хворих пов’язано з поширенням давно відомих збудників пневмонії – Mycoplasma pneumoniae, RSV, аденовірусу та грипу. Пекін запевняє, що жодних нових патогенів, які були б невідомі до сьогодні, китайські медики не виявили.

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Своєю чергою у ВООЗ заявили, що дещо зависокий рівень захворюваності не є чимось аж надто незвичайним. Поки що організація обмежується стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширення інфекції – носити маски, залишатися вдома при появі симптомів, регулярно мити руки. Карантинні обмеження наразі не входять до переліку рекомендацій.

Як зазначають фахівці, якщо китайська влада не бреше, що причиною спалаху є бактерія Mycoplasma pneumoniae, нова пандемія планеті не загрожує. На відміну від Covid, цей мікроб добре відомий і давно має значне поширення в усьому світі. Спалахи захворюваності на нього і так відбуваються раз на кілька років, але без таких трагічних наслідків, як було з коронавірусом.

Загроза від коронавірусу

Як писав УНІАН, поки що реальною проблемою залишається COVID-19, який не тільки не зник, але й постійно мутує. Японські науковці припустили, що поведінка людини є одним з факторів, що впливають на появу нових штамів.

У листопаді в Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який має назву "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області. Цей субваріант "Омікрону" вперше виявили в Індії у січні 2023 року, після чого він швидко поширився світом.

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