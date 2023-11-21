Японські фахівці пояснили, як вірус міг використовувати поведінку людини в своїх цілях.

Японські науковці припустили, що поведінка людини могла вплинути на появу і еволюцію нових штамів COVID-19.

Як пише Newsweek, дослідження Нагойського університету Японії показало, що наша власна поведінка також могла сприяти цій еволюції. Вчені пояснили, що віруси еволюціонують і ті, у кого є переваги виживання - наприклад, здатність ухилятися від імунітету - стають домінуючим штамом в генофонді. Одним з еволюційних компромісів, який повинні враховувати віруси, є вірусне навантаження.

Вірусне навантаження - це кількість вірусу в кожному мілілітрі рідини організму інфікованої людини. Більш високе вірусне навантаження означає, що вірус буде легше передаватися іншим. Однак якщо вірусне навантаження стає занадто високим, люди можуть стати занадто хворими, щоб передати інфекцію. Тому вірусу потрібно знайти ідеальну середину, яка дозволить йому добре передаватися, не вбиваючи свого господаря.

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Команда з Університету Нагої виявила, що варіанти SARS-CoV-2, які були найбільш успішними в поширенні, мали більш ранній і більш високий пік вірусного навантаження з більш короткою тривалістю зараження. Вони також розвивалися швидше всередині господаря, тобто людини, і призводили до збільшення частки безсимптомних інфекцій.

Команда, очолювана Сінго Івамі, припустила, що ці еволюційні зміни стали корисними для вірусу внаслідок поведінки людини, яка хотіла обмежити передачу.

Науковці відзначили, що як тільки ми дізнаємося, що захворіли (зазвичай після того, як почали проявлятися симптоми), більшість з нас самоізолюється на деякий час. Однак, якби вірус зміг уникнути виявлення, тобто не викликати ніяких симптомів - господар ніколи б не дізнався, що інфікований, і вільно поширював би інфекцію.

"Наше дослідження показало, що поведінка людини також може сприяти еволюції вірусу більш складним чином, що вказує на необхідність переоцінки еволюції вірусу", - прокоментував Івамі.

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В Україні зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон", який називається "Арктур". Це сталося в Дубенському районі Рівненської області. "Артктур" характеризується дещо підвищеним рівнем заразності , - в 1,2 рази більше ніж штам "Кракен".

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