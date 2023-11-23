ВООЗ вимагає від Китаю відповідей про загадковий спалах респіраторного захворювання.

У Китаї поширюється новий респіраторний вірус, масово вражає дітей. Як пише Sky News, місцеві ЗМІ рясніють роликами про лікарні, переповнених батьками і дітьми, які очікують прийому медиків.

У середу Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про скупчення недіагностованої пневмонії у дітей на півночі Китаю.

У попередженні, заснованому на репортажі тайванського агентства FTV News, говориться, що дитячі лікарні в Пекіні і Ляоніні, розташованих на відстані 500 миль один від одного, "перевантажені хворими дітьми".

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"Багато, багато госпіталізовані", - сказав розповів агентству один з громадян Китаю. "Вони не кашляють і не мають жодних симптомів. У них просто висока температура (лихоманка), і у багатьох розвиваються вузлики в легенях".

У відповідь ВООЗ направила офіційний запит Китаю про надання додаткової інформації, а також лабораторних результатів зареєстрованих спалахів серед дітей. ВООЗ рекомендувала китайським громадам вжити профілактичних заходів, включаючи вакцинацію, носіння масок, дотримання дистанції від хворих людей, перебування вдома під час хвороби і регулярне миття рук.

ВООЗ також попросила додаткову інформацію про тенденції циркуляції відомих патогенів та навантаження на системи охорони здоров'я.

У той же час китайська влада пов'язує цей сплеск з похолоданням, а також зі скасуванням обмежень на COVID-19 і циркуляцією відомих збудників.

Ситуація з коронавірусом

У травні ВООЗ зняла з коронавірусу статус пандемії. Захворювання перейшло в категорію сезонних на рівні з грипом та іншими респіраторними вірусними інфекціями.

Цього літа вчені виявили новий штам коронавірусу і присвоїли йому назву "Пірола". Новий різновид коронавірусу являє собою мутовану версію вже давно відомого штаму "Омікрон". Новий варіант поширюється дуже швидко, але вчені ще не з'ясували, на що він здатний.

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