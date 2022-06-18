За даними МОЗ, щороку в Україні реєструється понад 140 тис. випадків захворювань на рак серед дорослого населення.

Заклади охорони здоров’я в Україні почали отримувати онкопрепарати, які надійшли в рамках гуманітарної допомоги зі США.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я, МОЗ розподілило та доставило на склади 16,5 тонни лікарських засобів, які використовуються під час лікування пацієнтів з онкологією.

"Щороку онкологи реєструють понад 140 тис. нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни. Рання діагностика та доступне лікування дає шанс на подальше життя", - прокоментувала заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

Вона повідомила, що в переліку препаратів є, зокрема: Ондансетрон, Флуороурацил, Метотрексат, Сукральфат, Езомепразол ті інші.

Лікарні в Дніпропетровській, Житомирській, Волинській, Тернопільській та Черкаській областях вже отримали препарати. Найближчими днями ліки приїдуть до інших областей.

У МОЗ нагадали, що кожен українець може пройти шість безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що війна вже негативно позначились на загальному стані здоров’я всіх українців - зменшилась можливість діагностики онкозахворювань і певних інфекційних захворювань на ранніх стадіях, негативного впливу зазнав психічний стан кожного.

Вас також можуть зацікавити новини: